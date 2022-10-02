Танцюрист Могилевської вперше вийшов на зв'язок після того, як окупанти вбили його маму у Запоріжжі

Танцюрист балету Наталії Могилевської Микита Ткаченко вперше вийшов на зв'язок після того, як разом з мамою потрапив під ракетний обстріл гуманітарної колони у Запоріжжі.

Танцюрист балету Наталії Могилевської Микита Ткаченко записав сторіз у своєму Instagram та розповів, як почувається після трагедії.

Артист розповів, що прощання з його мамою Катериною, яку російські окупанти вбили під час ракетного обстрілу гуманітарної колони у Запоріжжі, відбулося сьогодні у Запоріжжі біля церкви, на вулиці Новокузнецька, 5а.

Микита Ткаченко з мамою / Фото: instagram.com/tkach_

Він також подякував всім за слова підтримки та показав свою ногу – під час обстрілу танцюрист отримав поранення уламком у коліно та легку контузію.

Фото: instagram.com/tkach_

"Слова підтримки дуже важливі. Це і мені, і татові, і брату дуже сильно допомагає зараз триматися. Зі мною все добре буде. Перев'язку зробили, уламок дістали. жити буду. Ситуація така важка. Треба приймати все правильно у себе в голові і жити далі", - сказав Микита.

Фото: instagram.com/tkach_

Нагадаємо, що танцюрист із колективу співачки Наталії Могилевської, Микита Ткаченко, разом з мамою потрапив під ракетний обстріл гуманітарної колони у Запоріжжі. У авто хлопець перебував разом із мамою, яка, нажаль, отримала поранення не сумісні з життям.

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