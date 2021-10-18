Танець Войтенка без партнерки та виліт одразу двох пар: яким був сьомий ефір "Танців з зірками"

Танець Войтенка без партнерки та виліт одразу двох пар: яким був сьомий ефір "Танців з зірками"

У результаті, цього тижня лідером стала пара Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук.

На каналі "1+1" відбувся сьомий прямий ефір оновленого п'ятого сезону шоу "Танці з зірками".

Вечір сьогодні був присвячений українським зіркам, які вийшли на паркет та заспівали для пар і глядачів свої головні хіти. Шоу розпочалося із видовищного виступу епатажної співачки та учасниці "Танців з зірками" Олі Полякової, яка заспівала пісню "Эй, секундочку".

Традиційно, прямий ефір вели Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук, на зірковому балконі цього тижня зустрічала також Оля Полякова, а суддею-джокером стала співачка NK.

Першими з учасників вийшли на паркет каратист Станіслав Горуна та його партнерка Даніела Преап. Вони станцювали пристрасне танго під пісню гурту Go_A – "Шум". За номер пара отримала 30 балів.

Чуттєвою румбою здивували пара MELOVIN та Лізи Русіної, яку вони виконали під пісню Артема Пивоварова - "Собирай меня". Загалом, судді оцінили виступ у 30 балів.

До речі, підтримати MELOVIN прийшла й Ілона Гвоздьова, яка зазначила, що співак став набагато краще танцювати.

Здивували хіп-хопом артистка Джамала з партнером Антоном Нестерком. Це незвичайний стиль як і для співачки, так і для танцівника. Номер вони виконали під живе виконання alyona alyona. Пара станцювала під пісню "Як би я була не я". Проте, пара отримала найменші оцінки сьогодні – 29 балів.

Не лишили байдужими своїм танцем співак Дмитро Каднай та Аліна Лі. Виконавець разом зі своєю партнеркою показав контемп. Артист танцював під пісню Скрябіна – "Спи собі сама". До слова, легендарний Кузьма також "з'явився" на паркеті, його "оживили" за допомогою сучасних технологій. Пара отримала 36 балів.

Далі вийшли на паркет солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька з Юрієм Мєшковим. Сьогодні на паркеті вони виконали ефектний пасадобль під зворушливий трек улюбленого гурту Саші - БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Оцінки пари – 33 бали.

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай та його партнерка Анна Кареліна станцювали румбу під чуттєву пісню KALUSH та Христини Соловій – "Таксі". Пара за танець отримала 35 балів.

Своїм виступом на паркеті також запам'яталася пара Євгенії Власової та Олександра Прохорова. До слова, зірці замінили партнера через те, що Макс Леонов напередодні потрапив в ДТП.

Зі своїм новим танцівником Євгенія станцювала контемп під живе виконання пісні Іриною Білик "А я пливу у човні". Судді оцінили виступ у 32 бали. Однак цього випуску у Євгенії імунітет.

Український актор Костянтин Войтенко здивував своїм танцем. Він вперше в історії проєкту вийшов на паркет без партнерки. Знаменитість виконав емоційний контемп під живе виконання Сергія Бабкіна #неубивай, який присвятив своїй дружині Валентині. У результаті, судді віддали Войтенку найвищий бал – 38.

Закрила ефір пара Ольги Харлан та Дмитра Дікасура. Минулого прямого ефіру фехтувальниця отримала серйозну травму ноги. Та, попри це, зірка вийшла на паркет та продемонструвала фокстрот під пісню улюбленого гурту СКАЙ – "Тебе це може вбити". У результаті танець оцінили в 33 бали.

Перед оприлюдненням результатів голосування суддів та глядачів, свій виступ подарувала співачка NK. Зірка заспівала хіт цього року - "Красное вино".

За підсумками шостого ефіру до трійки лідерів увійшли такі пари:

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук – 38 балів

Дмитро Каднай та Аліна Лі – 36 балів

Артур Логай та Анна Кареліна – 35 балів

Останньою у турнірній таблиці з 29 балами опинилася пара Джамали та Антона Нестерка. Вони отримали 29 балів.

Результати суддівського голосування / instagram.com/tanci1plus1

Цього тижня шоу покинули одразу дві пари. Так, не вдалося довести як і суддям, так і глядачам, що вони варті перемоги – парі Джамалі та Антону Нестерку. Разом із ними до зони ризику потрапили Дмитро Каднай і Аліна Лі, Станіслав Горуна та Даніела Преап.

Так, пари виконали танець за життя у шоу. Вони одночасно станцювали ча-ча-ча. У результаті суддівського голосування проєкт покинула пара Станіслава Горуни та Даніели Преап.

Нагадаємо, що наступний прямий ефір "Танців з зірками" відбудеться у неділю, 24 жовтня, о 21:00 на каналі 1+1.

Дивіться повні випуски "Танців з зірками" на 1+1 video.

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