Танкович відповів, чому ексучасники "Дизель шоу" поїхали розважати росіян та чи треба їх засуджувати

Відомий шоумен та телеведучий Дмитро Танкович прокоментував поведінку колишніх учасників "Дизель Студіо" Сергія Писаренка та Євгенія Нікішина.
Відомий ведучий Дмитро Танкович пояснив, чому його ексколеги, які останнім часом жили та працювали в Україні, поїхали розважати росіян.
За словами шоумена, російські актори обрали гроші. Танкович переконаний, що Писаренко і Нікішин поїхали до Росії, аби заробити криваві рублі.
"Все дуже банально. Потрібно годувати родини, ось і все. Просто бабки", - прокоментував Танкович в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Дмитро переконаний, що росіяни свій вибір зробили. Нині, коли одні підтримують Україну, а інші – країну-агресорку, росіяни обрали друге.
"Зараз все дуже зрозуміло і просто. Ти маєш вибрати позицію. На чиєму ти боці, ось і все Тому якщо вони вирішили поїхати і прибрати в соцмережах усі пости про Україну, про війну, а потім сказати: "Ми зараз їдемо у круїз і жодної війни немає". Я цього не розумію, на жаль. Не важливо, хто вони: росіяни чи українці. Потрібно вибрати позицію і вирішити зараз", - додав Танкович.
Нагадаємо, що Сергій Писаренко разом з дружиною-українкою мешкали під Києвом. У квітні актор показав, як російські окупанти потрощили його будинок. Та дружину і доньку Писаренко встигнув вивезти до Талліна.
У червні керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповів, чи залишаться росіяни Писаренко та Нікішин у складі команди. Тоді Крутоголов сказав, що Писаренко з родиною залишився в Україні і продовжує виступати у складі "Дизель Студіо". Євген Нікішин поїхав до Росії, бо у нього там родина.
Декілька днів тому російські актори вирішили розважати росіян на круїзному лайнері Astoria Grande, аби заробити криваві рублі.
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