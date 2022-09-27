Танкович відповів, чому ексучасники "Дизель шоу" поїхали розважати росіян та чи треба їх засуджувати

Відомий ведучий Дмитро Танкович пояснив, чому його ексколеги, які останнім часом жили та працювали в Україні, поїхали розважати росіян.

За словами шоумена, російські актори обрали гроші. Танкович переконаний, що Писаренко і Нікішин поїхали до Росії, аби заробити криваві рублі.

"Все дуже банально. Потрібно годувати родини, ось і все. Просто бабки", - прокоментував Танкович в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Сергій Писаренко та Євген Нікішин розважають росіян / Фото: instagram.com/astoriagrande

Дмитро переконаний, що росіяни свій вибір зробили. Нині, коли одні підтримують Україну, а інші – країну-агресорку, росіяни обрали друге.

"Зараз все дуже зрозуміло і просто. Ти маєш вибрати позицію. На чиєму ти боці, ось і все Тому якщо вони вирішили поїхати і прибрати в соцмережах усі пости про Україну, про війну, а потім сказати: "Ми зараз їдемо у круїз і жодної війни немає". Я цього не розумію, на жаль. Не важливо, хто вони: росіяни чи українці. Потрібно вибрати позицію і вирішити зараз", - додав Танкович.

Сергій Писаренко та Євген Нікішин / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, що Сергій Писаренко разом з дружиною-українкою мешкали під Києвом. У квітні актор показав, як російські окупанти потрощили його будинок. Та дружину і доньку Писаренко встигнув вивезти до Талліна.

У червні керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповів, чи залишаться росіяни Писаренко та Нікішин у складі команди. Тоді Крутоголов сказав, що Писаренко з родиною залишився в Україні і продовжує виступати у складі "Дизель Студіо". Євген Нікішин поїхав до Росії, бо у нього там родина.

Декілька днів тому російські актори вирішили розважати росіян на круїзному лайнері Astoria Grande, аби заробити криваві рублі.

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