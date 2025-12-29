"Танці з зірками-2025": які бали учасникам поставили судді

Судді "Танців з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

На каналі "1+1 Україна" відгримів благодійний передноворічний спецвипуск проєкту "Танці з зірками", який вперше за чотири роки повернувся в ефір.

Вже всі 12 учасників продемонстрували свої неймовірні номери. Судили їх артисти Наталія Могилевська, Дмитро Монатік, балерина Катерина Кухар та танцівник-військовий Дмитро Дікусар.

Загалом, журі були щедрі на оцінки. Нижче восьми вони нікому не поставили. Двом учасникам взагалі вдалося вибороти від них максимальні бали – 40. Отже, далі доля учасників залежить від глядачів, які можуть голосувати за свого улюбленця. До слова, всі кошти з голосування спрямують Superhumans Center на закупівлю евакуаційних автомобілів для поранених військових

Поки ж пропонуємо пригадати, як виступи учасників оцінили судді.

Ведуча Неля Шовкопляс та її партнер Макс Прохоров виконали на паркеті драйовий квікстеп, що навіть Дмитро Дікусар зазначив, що для такого танцю це було неабияк енергійно та швидко. Загалом знаменитість отримала від суддів 35 балів. Дмитро Монатік поставив 10, Наталія Могилевська – 9, а от Дмитро Дікусар та Катерина Кухар – 8.

Неля Шовкопляс та Макс Прохоров / © пресслужба каналу "1+1"

Наступною на паркет вийшла ветеранка війни та амбасадорка Superhumans Руся Данілкіна. Дівчина разом зі своїм партнером Павлом Сімакіним виконала пристрасну румбу. Ветеранка війни просто підкорила одразу чотирьох суддів та отримала від них найвищі бали – від кожного 10, що в сумі 40.

Руся Данілкіна та Павло Сімакін / © пресслужба каналу "1+1"

Третім серед учасників за перемогу вийшов боротися актор Павло Текучев. Його партнеркою стала Анна Кареліна. Загалом, для інших учасників артист ще той конкурент, оскільки в нього є досвід у танцях. На паркеті актор виконав ча-ча-ча. Парі вдалося підкорити майже всіх суддів, лише Дмитро Дікусар поставив 9. У сумі Павло Текучев отримав 39 балів.

Павло Текучев та Анна Кареліна / © пресслужба каналу "1+1"

Дійшла черга й до блогерки Даші Квіткової та хореографа Жені Кота. На паркеті пара виконала фокстрот. Проте Квітковій та Коту не до кінця вдалося переконати суддів. Катерині Кухар та Дмитру Дікусару не вистачало пристрасті в танці. Також судді зауважили недопрацьовані рухи. Врешті, пара лише від Дмитра Монатіка отримала 10, а від решти – по 9 балів. У сумі – 37.

Даша Квіткова та Женя Кот / © пресслужба каналу "1+1"

На паркеті свої вміння продемонстрував й гуморист Василь Байдак. Разом із партнеркою Nadine комік підкорював суддів та глядачів ча-ча-ча. Журі одразу ж запідозрили, що у Василя Байдака є досвід з танцями, що виявилося правдою. Врешті, Дмитро Монатік та Наталія Могилевська поставили гумористу 10 балів, а от Катерина Кухар та Дмитро Дікусар – 8, що в сумі становить 36.

Василь Байдак та Nadine / © пресслужба каналу "1+1"

Наступними на паркет вийшли ведуча Наталі Солонік та її партнер Олександр Прохоров. Вони разом виконали пасодобль. Якщо Наталія Могилевська розхвалила виступ пари, то Катерина Кухар знайшла місце для критики. Врешті, пара отримала від Дмитра Монатіка та Наталії Могилевської 10 балів, а от від Дмитра Дікусара та Катерини Кухар – 9. У сумі ведуча виборола 38 балів.

Наталі Солонік та Олександр Прохоров / © пресслужба каналу "1+1"

Також своїм номером дивував Нікіта Добринін. Щоправда, у ведучого були сумніви. Він хвилювався, що недостатньо підготувався, та навіть хотів покинути проєкт. Все ж таки шоумен переборов свій страх та виконав на паркеті разом із танцівницею Анною Манджурою румбу. Судді запевнили Нікіту Добриніна, що той даремно хвилювався. Ведучий виборов максимальні оцінки, лише Дмитро Дікусар поставив 9. У суми в шоумена 39 балів.

Нікіта Добринін та Анна Манджура / © пресслужба каналу "1+1"

Настала черга й для акторки Наталки Денисенко. Артистці випала нагода станцювати самбу разом із партнером Антоном Нестерком. Щоправда, цей танець доволі складний. Багатьом на "Танцях з зірками" не вдалося його опанувати. Проте про Наталку Денисенко цього не скажеш. Акторка виборола від журі 39 балів. Всі поставили знаменитості 10, лише Дмитро Дікусар – 9.

Наталка Денисенко та Антон Нестерко / © пресслужба каналу "1+1"

Наступними на паркет вийшли ведуча Наталія Островська та її партнер Дмитро Загоруйко. Вони демонстрували на паркеті танго. Дмитро Дікусар зазначив, що Островська та Загоруйко обрали заскладний танець. За його словами, якби у пари було б більше часу, то номер взагалі був би відмінним. Врешті, судді оцінили виступ Наталії та Дмитра на 35 балів. Дмитро Монатік поставив 10, Наталія Могилевська - 9, а Катерина Кухар та Дмитро Дікусар – 8.

Наталія Островська та Дмитро Загоруйко / © пресслужба каналу "1+1"

Підкорював своїм танцем і співак Женя Галич. Його партнеркою на паркеті була Яна Цибульська. Пара виконувала пасодобль. Судді знайшли, що покритикувати. Вони зазначили, що не всі рухи були досконалими. Врешті, Женя Галич та Яна Цибульська отримали від суддів 38 балів: 10 від Наталії Могилевської та Дмитра Монатіка і 8 від Дмитра Дікусара та Катерини Кухар.

Женя Галич та Яна Цибульська / © пресслужба каналу "1+1"

Танцювальні вміння на паркеті демонстрував й ведучий Григорій Решетнік. Компанію йому склала танцівниця Юлія Сахневич. Разом вони виконали віденський вальс. Ведучому вдалося підкорити суддів. Від Наталії Могилевської та Дмитра Монатіка шоумен отримав 10 балів, а від Катерини Кухар та Дмитра Дікусара – 9, що в сумі – 38.

Григорій Решетнік та Юлія Сахневич / © пресслужба каналу "1+1"

Останньою на паркет серед учасників вийшла KOLA. Артистка разом із партнером Сергієм Єфремовим виконала танго. Пара просто приголомшила суддів своїм танцем, виборовши від них максимальну кількість балів – 40.

KOLA та Сергій Єфремов / © пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, закривала благодійний спецефір “Танців з зірками” співачка Klavdia Petrivna. Зірка, яка раніше була інкогніто, позбулася масок і капелюхів і зачарувала яскравим виступом.