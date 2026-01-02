- Дата публікації
"Танці з зірками-2025": хто переміг у благодійному спецвипуску шоу
Також стала відома сума, яку вдалось зібрати на прицільну евакуацію поранених військових.
Нарешті стало відоме ім'я переможця передноворічного благодійного спецвипуску "Танців з зірками".
28 грудня 2025 року відгримів перший за чотири роки ефір танцювального проєкту. Усього на паркет вийшли 12 пар, які боролись за перемогу, а також збирали кошти на прицільну евакуацію поранених військових. І ось, нарешті стало відомо, хто ж виборов перше місце.
Перемогу на "Танцях з зірками" здобула ветеранка війни та амбасадорка Superhumans Center Руся Данілкіна. Дівчина разом із хореографом Павлом Сімакіним танцювала на паркеті румбу. Парі вдалося підкорити серця суддів, виборовши максимальну кількість балів – 40. Виявилося, що й глядачі залишились у захваті від їхнього виступу. Отже, у підсумку суддівського та глядацького голосування Руся Данілкіна перемогла.
До речі, також стало відомо, скільки коштів вдалося зібрати завдяки "Танцям з зірками". Сума виявилося чималою, а саме 1,6 млн грн. Всі кошти підуть на закупівлю евакуаційних мобілів, що допоможе прицільно забирати поранених військових з поля бою та оперативно доправляти їх до лікарень.
"Фінальна сума збору на прицільну евакуацію Superhumans Center становить понад 1,6 мільйонів гривень. Це 36 прицільних евакуацій: 36 врятованих захисників, їхнє якісне життя, здоров'я та кінцівки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на "Танцях з зірками" на паркет вийшли ветерани війни після поранень. Вони просто довели до сліз своїм особливими номером.