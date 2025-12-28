"Танці з зірками": ефектно схудла Неля Шовкопляс підкорила драйвовим квікстепом

Неля Шовкопляс та Макс Леонов / © пресслужба каналу "1+1"

Першою на паркет благодійного передноворічного випуску "Танців з зірками" вийшла ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс.

Знаменитості потрібно було станцювати квікстеп. Щоправда, Неля зізнавалась, що саме цього танцю боялась найбільше. Та, врешті, партнер ведучої Макс Леонов переконав її, що все буде добре і їм вдасться продемонструвати неймовірний результат.

Тож, Неля Шовкопляс, яка в період тренувань зуміла схуднути на сім кілограм, продемонструвала драйвовий квікстеп під пісню Where is my husband у виконанні співачки Krylata.

Суддя Дмитро Монатік просто засипав Нелю Шовкопляс компліментами. Співак наголосив, що це дійсно гідний початок. Окрім того, виконавець похвалив ведучу, що та за такий короткий проміжок часу підготувалась та продемонструвала чудовий результат.

"Починати – це завжди так тривожно, завжди така відповідальність. Але кращого початку не вигадаєш! Класний квікстеп, ще чарльстон тобі додали. Як ця пісня Where is my husband розірвала всі світові чарти, ви зараз розірвали атмосферу на цьому танцполі. Це прекрасний початок! Це було гарно! Я вам дякую за такий яскравий початок!" – говорить Дмитро Монатік.

Тим часом Дмитро Дікусар теж похвалив номер, але й знайшов місце для критики. Хореограф зізнався, що оскільки він знається на бальних танцях, то просто не зміг не помітити недопрацьовані рухи.

"Стосовно вашого танцю…Я хотів би сказати, що ви обрали такий квікстеп неповільний. Це досить швидка музика, навіть як для квікстепу, і рухи досить швидкі. І що я хочу сказати – тобі вдалося. Є декілька рухів, звісно, вибачайте, як бальник, маю це побачити, деякі рухи були недопрацьовані. Але ти була гармонійна в цьому танці. Круто, що відкрили! Дуже дякую!" – прокоментував танцівник.

Врешті, Нелі Шовкопляс не всіх вдалося переконати своїм танцем. Найвищий бал – 10 – їй поставив Дмитро Монатік. Наталія Могилевська оцінила виступ на 9. А от Катерина Кухар та Дмитро Дікусар поставили 8.

Нагадаємо, а от відкривала перший за чотири роки випуск "Танців з зірками" співачка TAYANNA. Артистка разом із маленькими балеринами представила феєричний номер.