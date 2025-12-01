ТСН у соціальних мережах

"Танці з зірками": коли відбудеться прем'єра спецвипуску та імена всіх учасників

Організатори передноворічного спецвипуску розкривають все більше й більше деталей.

Нові судді "Танців з зірками"

Нові судді "Танців з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Телеканал "1+1 Україна" розкрив дату прем'єри та імена ще трьох зіркових учасників благодійного передноворічного випуску "Танців з зірками", а також дату прем'єри.

Спецвипуск шоу, яке цього року мине зі слоганом "Рух до життя", вийде в ефір 28 грудня о 20:00. Цьогорічний проєкт отримав особливу місію – допомогти зібрати кошти для сучасного центру воєнної травми Superhumans Center – на організацію прицільної евакуації поранених бійців із передової, щоб вони якомога швидше отримали необхідну медичну допомогу в стерильних операційних центрах.

Наразі ж "Танці з зірками" вже оголосили фінальну трійку учасників спеціального ефіру. На паркет вийде Наталка Денисенко – акторка театру, кіно і дубляжу, яка "подарувала" свій голос Мавці – головній героїні найкасовішого українського мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

Наталка Денисенко / © пресслужба каналу "1+1"

Наталка Денисенко / © пресслужба каналу "1+1"

 "Коли отримала пропозицію взяти участь в "Танцях з зірками", одразу з'явилися страхи: графік, брак часу, невпевненість у своїх силах. Тим більше, я не вмію танцювати бальні танці, вважаю себе "деревом". Спеціально пробувала займатися, щоб розвинути оцю пам'ять і пластичність, але це не моє. Тому пішла в заперечення: "Ні, це не для мене". Але моя команда мене підтримала й сказала, що я впораюся. І я вирішила спробувати. Хочу показати свою живу, енергійну, яскраву версію. Сподіваюся позбутися страхів і невпевненості", - коментує акторка.

Серед учасників є й Григорій Решетнік  – телеведучий, диктор, громадський діяч, викладач, незмінний ведучий шоу "Холостяк" та "Холостячка".

Григорій Решетнік / © пресслужба каналу "1+1"

Григорій Решетнік / © пресслужба каналу "1+1"

"Танці з зірками" – це мій рідний проєкт. Я на 5-му курсі став диктором перших трьох сезонів "Танців". Вимовляв: "На паркет для виконання танцю запрошується пара…". Стояв за лаштунками і мріяв, що колись і сам вийду на паркет, як танцівник. Радий, що мрії таки здійснюються. Тому своїм танцем, своїм шляхом на проєкті спробую довести, що найголовніше – вірити, мріяти і допомагати тим, хто потребує допомоги", – каже Решетнік.

Трійку останніх учасників закриває Даша Квіткова – інфлюенсерка та амбасадорка соціальних проєктів. Поєднує особистий розвиток, материнство і активну участь у суспільно важливих ініціативах, показуючи реальне життя без прикрас. Її контент – про чесність, прості цінності та щоденну силу, що надихає.

Даша Квіткова / © пресслужба каналу "1+1"

Даша Квіткова / © пресслужба каналу "1+1"

"Коли я дізналася, що братиму участь у "Танцях" – була щиро шокована, адже це була моя дитяча мрія. Я переглянула всі сезони проєкту, тому для мене велика честь вийти на паркет, особливо в благодійному ефірі, де збирають кошти для Superhumans Center, з яким я також співпрацюю. Стояти на одній сцені з Русею з Superhumans – це окрема честь для мене. Я справді дуже щаслива і віддам усі свої сили заради тих, хто буде дивитися, і заради спільної мети. Вірю, що нам вдасться зібрати велику суму на допомогу", – прокоментувала Квіткова.

