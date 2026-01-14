"Танці з зірками" офіційно повертаються: канал "1+1 Україна" готує повноцінний сезон

Кубок "Танців з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Після приголомшливого успіху благодійного спецефіру «Танців з зірками. Рух до життя» телеканал «1+1 Україна» офіційно заявив про початок роботи над новим повним сезоном легендарного шоу, який глядачі зможуть побачити 2026 року.

Спецвипуск мав неймовірний успіх: його подивилися 3,7 мільйона глядачів. Частка телеперегляду прем’єри 28 грудня становила 11,2%, а оголошення результатів у новорічну ніч зібрало 18,2%. У соціальних мережах телеканал «1+1 Україна» отримав тисячі теплих відгуків від глядачів про те, як проєкт занурив у приємну атмосферу, повернув у безтурботні спогади та подарував вечір спокою те тепла у святкові дні. На численні прохання повернути «Танці з зірками» у форматі сезону канал офіційно підтвердив: українці побачать його уже цього року.

Учасники передноворічного благодійного спецвипуску «Танців з зірками» / © пресслужба каналу "1+1"

Зазначимо, у благодійному передноворічному спецвипуску шоу глядачів підкорила гаряча румба Русі Данілкіної, 21-річної ветеранки з ампутацією. Дівчина разом зі своїм партнером, танцівником Павлом Сімакіним, за підсумками оцінок журі та глядацького голосування здобули перемогу! Не залишився без уваги цьогорічний склад журі: спеціально для «Танців з зірками» з військової служби повернувся Дмитро Дікусар, щоб вперше сісти у суддівське крісло. Торкнувся сердець і спеціальний номер, у якому підопічні Superhumans Center разом зі своїми дружинами та коханими станцювали на паркеті, нагадавши про силу духу, що сильніша за будь-які випробування.

Наразі деталі нового сезону — склад зіркових учасників, суддів та дата старту — не розголошуються. Втім, уже зараз зрозуміло: «Танці з зірками» знову стануть подією, яка об’єднує країну та продовжує свій Рух до життя.