"Танці з зірками" оголосили перших учасників: ними стали відома ведуча, комік і ветеранка

Танці із зірками

Легендарний проєкт «Танці з зірками» готує особливе повернення — цього року шоу постане у форматі благодійного передноворічного спецвипуску «Рух до життя».

Головна місія цього випуску — підтримка українських захисників. 1+1 Україна та команда шоу об’єднуються з Superhumans Center, щоб зібрати кошти на прицільну евакуацію поранених військових. Організатори вже оголосили перших трьох учасників, і їхні історії надихають не менше, ніж майбутні постановки на паркеті.

Про це стало відомо із закритого телеграм-каналу «Танці з зірками. Рух до життя». Пропонуємо ознайомитися з тими, хто ж вийде на паркет і створить магічну атмосферу.

Ветеранка Руслана Данілкіна

Вона пішла на фронт у 18 років, де працювала операторкою-звʼязківицею. 10 лютого 2023 отримала важке поранення. Після поранення та реабілітації Руся пройшла шлях прийняття нової себе, а зараз активно допомагає іншим українцям, які зазнали поранень.

Від вересня 2023 року вона працює в центрі Superhumans, де підтримує пацієнтів, допомагаючи їм адаптуватися до нового життя. Окрім цього, веде активну діяльність у соціальних мережах, зокрема в Instagram, де ділиться своїм досвідом, мотивує та підтримує інших.

Руслана Данілкіна

«Від самого дитинства дивилась „Танці з зірками“, але навіть і не мріяла колись сама вийти на паркет. Але, коли зараз отримала запрошення, одразу погодилась. Для мене важливо нормалізувати сприйняття людей з ампутаціями. Щоб у нашій країні це стало чимось звичайним, повсякденним. Показувати українському суспільству, що люди з ампутаціями продовжують жити своє нормальне повноцінне життя. Також для мене стало важливим аргументом, аби я погодилась танцювати — благодійний збір на прицільну евакуацію для Superhumans. Хочу, щоб якомога більше людей дізнались про це і задонатили.

В школі я танцювала. Пам’ятаю, коли була ще без протеза, у мене було завдання від психолога написати свої бажання. Одне з них — навчитися танцювати. Тоді я навіть уявлення не мала, що можу зробити з протезом. Але вже сформувала у себе в голові таку мрію. А зараз, коли я вже у проєкті, дуже переживаю, чи вийде в мене танцювати. Але я готова йти назустріч своїм страхам і доводити собі, що зараз я зовсім інша, що готова пускати зміни у своє життя. І знову доводити собі, що все можливо, що всі обмеження тільки в тебе в голові», — каже Руслана.

Руслана Данілкіна

Стендап-комік Василь Байдак

Зірка українського гумору, волонтер та актор інародного театру абсурду «Горобчик» та пародійного гурту Badstreet Boys. Він відомий своїми виступами, які часто характеризує як «комедію абсурду», а під час повномасштабного вторгнення активно займається волонтерством і закриває мільйонні збори для Сил Оборони України.

«В минулому я займався багато чим зайвим: вивчився на юриста, займався 9 років танцями, знаю на памʼять пісню „Штольня“. Ну хоч щось із цього має пригодитись. І от нарешті! І я не про диплом юриста. Запросили на „Танці з зірками“ — я взагалі ні секунди не вагався, так як давно дивився на цей проект і бачив там себе. Правда, в цих думках, я вилітав там перший, але тут так не буде. Бо тільки один випуск. Шах і мат!» — коментує Василь.

Василь Байдак

Ведуча Неля Шовкопляс

Також на паркет вийде телеведуча «Сніданку з 1+1» Неля Шовкопляс, яку глядачі обожнюють за тепло, щирість і світлу енергію. Цього року Неля символічно переймає естафету від своїх колег та друзів — Людмили Барбір і Руслана Сенічкіна, які вже свого часу підкорювали паркет «Танців». Хоча насправді її шлях із проєктом триває багато років — Неля мріяла сама вийти на паркет. Тож тепер настав момент, коли ця мрія нарешті здійсниться.

Неля Шовкопляс

«Мій шлях на телебаченні почався вісім років тому саме з „Танців з зірками“, адже після закінчення курсів у 1+1 Media School я стажувалась на проєкті як адміністраторка. А потім, приєднавшись до команди „Сніданку“, я повернулася на Танці, але вже як ведуча балкону. Безліч разів відвідувала ефіри, щоб підтримати колег — Руслана Сенічкіна і Люду Барбір, які брали участь в шоу. А тепер і моя черга вийти на паркет!

Насправді дуже тішуся! Тому що мені дуже хотілося колись свого часу взяти участь в «Танцях». І от зараз випала така нагода! Тим паче, що зараз в нас є класна благодійна мета. Долучайтеся! Слідкуйте за нами в соцмережах! Ми обов’язково будемо вам показувати всі деталі нашої підготовки! Ну і зустрінемось на паркеті вже зовсім скоро!» — каже Неля.

Це лише початок зіркового списку учасників — інші імена спочатку стануть відомі ексклюзивно у закритому телеграм-каналі «Танці з зірками. Рух до життя», доступ до якого можна отримати за донат від 500 грн. На каналі: бекстейджі, розіграші, ексклюзиви та всі інсайди з підготовки до шоу.