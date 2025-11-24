ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2234
Час на прочитання
4 хв

"Танці з зірками" оголосили перших учасників: ними стали відома ведуча, комік і ветеранка

Легендарне шоу повертається на 1+1 Україна у форматі благодійного передноворічного випуску «Рух до життя».

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Танці із зірками

Танці із зірками

Легендарний проєкт «Танці з зірками» готує особливе повернення — цього року шоу постане у форматі благодійного передноворічного спецвипуску «Рух до життя».

Головна місія цього випуску — підтримка українських захисників. 1+1 Україна та команда шоу об’єднуються з Superhumans Center, щоб зібрати кошти на прицільну евакуацію поранених військових. Організатори вже оголосили перших трьох учасників, і їхні історії надихають не менше, ніж майбутні постановки на паркеті.

Про це стало відомо із закритого телеграм-каналу «Танці з зірками. Рух до життя». Пропонуємо ознайомитися з тими, хто ж вийде на паркет і створить магічну атмосферу.

Ветеранка Руслана Данілкіна

Вона пішла на фронт у 18 років, де працювала операторкою-звʼязківицею. 10 лютого 2023 отримала важке поранення. Після поранення та реабілітації Руся пройшла шлях прийняття нової себе, а зараз активно допомагає іншим українцям, які зазнали поранень.

Від вересня 2023 року вона працює в центрі Superhumans, де підтримує пацієнтів, допомагаючи їм адаптуватися до нового життя. Окрім цього, веде активну діяльність у соціальних мережах, зокрема в Instagram, де ділиться своїм досвідом, мотивує та підтримує інших.

Руслана Данілкіна

Руслана Данілкіна

«Від самого дитинства дивилась „Танці з зірками“, але навіть і не мріяла колись сама вийти на паркет. Але, коли зараз отримала запрошення, одразу погодилась. Для мене важливо нормалізувати сприйняття людей з ампутаціями. Щоб у нашій країні це стало чимось звичайним, повсякденним. Показувати українському суспільству, що люди з ампутаціями продовжують жити своє нормальне повноцінне життя. Також для мене стало важливим аргументом, аби я погодилась танцювати — благодійний збір на прицільну евакуацію для Superhumans. Хочу, щоб якомога більше людей дізнались про це і задонатили.

В школі я танцювала. Пам’ятаю, коли була ще без протеза, у мене було завдання від психолога написати свої бажання. Одне з них — навчитися танцювати. Тоді я навіть уявлення не мала, що можу зробити з протезом. Але вже сформувала у себе в голові таку мрію. А зараз, коли я вже у проєкті, дуже переживаю, чи вийде в мене танцювати. Але я готова йти назустріч своїм страхам і доводити собі, що зараз я зовсім інша, що готова пускати зміни у своє життя. І знову доводити собі, що все можливо, що всі обмеження тільки в тебе в голові», — каже Руслана.

Руслана Данілкіна

Руслана Данілкіна

Стендап-комік Василь Байдак

Зірка українського гумору, волонтер та актор інародного театру абсурду «Горобчик» та пародійного гурту Badstreet Boys. Він відомий своїми виступами, які часто характеризує як «комедію абсурду», а під час повномасштабного вторгнення активно займається волонтерством і закриває мільйонні збори для Сил Оборони України.

«В минулому я займався багато чим зайвим: вивчився на юриста, займався 9 років танцями, знаю на памʼять пісню „Штольня“. Ну хоч щось із цього має пригодитись. І от нарешті! І я не про диплом юриста. Запросили на „Танці з зірками“ — я взагалі ні секунди не вагався, так як давно дивився на цей проект і бачив там себе. Правда, в цих думках, я вилітав там перший, але тут так не буде. Бо тільки один випуск. Шах і мат!» — коментує Василь.

Василь Байдак

Василь Байдак

Ведуча Неля Шовкопляс

Також на паркет вийде телеведуча «Сніданку з 1+1» Неля Шовкопляс, яку глядачі обожнюють за тепло, щирість і світлу енергію. Цього року Неля символічно переймає естафету від своїх колег та друзів — Людмили Барбір і Руслана Сенічкіна, які вже свого часу підкорювали паркет «Танців». Хоча насправді її шлях із проєктом триває багато років — Неля мріяла сама вийти на паркет. Тож тепер настав момент, коли ця мрія нарешті здійсниться.

Неля Шовкопляс

Неля Шовкопляс

«Мій шлях на телебаченні почався вісім років тому саме з „Танців з зірками“, адже після закінчення курсів у 1+1 Media School я стажувалась на проєкті як адміністраторка. А потім, приєднавшись до команди „Сніданку“, я повернулася на Танці, але вже як ведуча балкону. Безліч разів відвідувала ефіри, щоб підтримати колег — Руслана Сенічкіна і Люду Барбір, які брали участь в шоу. А тепер і моя черга вийти на паркет!

Насправді дуже тішуся! Тому що мені дуже хотілося колись свого часу взяти участь в «Танцях». І от зараз випала така нагода! Тим паче, що зараз в нас є класна благодійна мета. Долучайтеся! Слідкуйте за нами в соцмережах! Ми обов’язково будемо вам показувати всі деталі нашої підготовки! Ну і зустрінемось на паркеті вже зовсім скоро!» — каже Неля.

Це лише початок зіркового списку учасників — інші імена спочатку стануть відомі ексклюзивно у закритому телеграм-каналі «Танці з зірками. Рух до життя», доступ до якого можна отримати за донат від 500 грн. На каналі: бекстейджі, розіграші, ексклюзиви та всі інсайди з підготовки до шоу.

Дата публікації
Кількість переглядів
2234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie