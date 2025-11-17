"Танці з зірками" після чотирирічної перерви повертаються на "1+1 Україна"

"Танці з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Вперше за чотири роки один з найулюбленіших проєктів мільйонів українців "Танці з зірками" повертається на телеекрани у форматі передноворічного спецвипуску, щоб об'єднати аудиторію навколо великої благодійної мети.

"Рух до життя" – з таким новим слоганом легендарне шоу, яке має на метіповернути глядачам віру в майбутнє та життя, що триває попри все. Щоб кожен отримав заряд натхнення і сил рухатися далі й навіть серед мороку відчув: ти не один.

Проєкт знову стартує на "1+1 Україна" з новими сенсами, учасниками та великою благодійною метою. Разом із всеукраїнським сучасним центром воєнної травми Superhumans Center збирає кошти на прицільну евакуацію. Це новітня система швидкого транспортування військових з тяжкими пораненнями без втрати часу. Поранених бійців із передової доправляють до операційних Superhumans, де вони отримують вузькоспеціалізовану допомогу, що збільшує шанси зберегти кінцівку та повернутися до повноцінного життя. Завдяки цьому середня тривалість евакуації скоротилася до 17, а іноді й 15 годин від моменту поранення. Це вирішальні години, які часто визначають, чи вдасться врятувати кінцівку або навіть життя.

Утримання і функціонування двох евакмобілів Superhumans вартує близько 10 млн грн на рік, а одна евакуація коштує від 30 до 45 тис. грн. Це ціна за те, щоб наші захисники мали шанс не лише вижити, а й повернутися до повноцінного життя – ходити, працювати, обіймати рідних. Центр не отримує державного фінансування, існує завдяки донорським коштам та постійному фандрейзингу і надає допомогу повністю безкоштовно. Щоб якомога більше захисників могли отримати потрібну допомогу, канал "1+1 Україна" та проєкт "Танці з зірками" об'єднують зусилля з Superhumans Center. Задонатити на збір можна просто зараз за посиланням. Кожен внесок – це ще одне врятоване життя, ще один герой, який отримає шанс на відновлення.

У спеціальному епізоді "Танців з зірками" на паркет вийдуть нові та неочікувані учасники. Хто саме вийде візьме участь у проєкті цього разу, творці шоу розкриють згодом. На шанувальників також чекає оновлений склад суддів та яскраві музичні номери, що зроблять цей вечір справжнім святом натхнення, краси й сили духу.

"Танці з зірками" завжди були про рух – зараз для всіх українців це набуває нового глибшого сенсу. Отже, проєкт повернеться на "1+1 Україна", щоб надихнути українців на рух до життя і показати, що разом ми будуємо країну надлюдей, які попри все продовжують жити, любити і творити", – коментує Максим Кривицький, директор телевізійного бізнесу 1+1 media.

Над створенням проєкту працює команда Big Brave Events на чолі з продюсером Володимиром Завадюком. Super-партнер спецвипуску "Танці з зірками" – Superhumans Center. Інформаційний партнер - Viva!