"Танці з зірками" повертаються: стали відомі імена кардинально нових суддів

"Танці з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Розважальний проєкт "Танці з зірками" повертаються зі спецвипуском.

Організатори поступово розкривають подробиці, якими дивуватимуть глядачів. Наразі стало відомо, хто ж потрапить до суддівських крісел. У спецвипуску учасників оцінюватиме четвірка журі.

До суддів потрапив багаторічний танцівник проєкту, а від повномасштабної війни військовий ЗСУ – Дмитро Дікусар. Він вперше на декілька днів відлучитися від служби і сяде в суддівське крісло "Танців з зірками" – на чисельні прохання фанів шоу.

Далі серед членів журі опинилась співачка Наталія Могилевська. Артистка тричі брала участь у розважальному конкурсі. За плечима виконавиці є перемога на паркеті. Довіра людей, досвід Могилевської та авторитет роблять її суддівські вердикти особливо вагомими.

Нові судді "Танців з зірками" / © instagram.com/tanci1plus1

Компанію суддям складе MONATIK. Виконавець задає ритм та стиль українській попмузиці, тож точно знається на танці. І четвірку журі закриває балерина Катерина Кухар. Вона багато років була суддею "Танців з зірками".

Зазначимо, проєкт об'єднує сили з всеукраїнським сучасним центром воєнної травми Superhumans Center, який збирає кошти на прицільну евакуацію – новітній формат швидкого транспортування поранених військових із передової одразу до операційного центру. Завдяки цьому середня тривалість евакуації скоротилася до 17, а іноді й 15 годин від моменту поранення. Це вирішальні години, які часто визначають, чи вдасться врятувати кінцівку або навіть життя.