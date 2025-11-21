- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1222
- Час на прочитання
- 1 хв
"Танці з зірками" повертаються: стали відомі імена кардинально нових суддів
У спецвипуску учасників оцінюватиме четвірка журі.
Розважальний проєкт "Танці з зірками" повертаються зі спецвипуском.
Організатори поступово розкривають подробиці, якими дивуватимуть глядачів. Наразі стало відомо, хто ж потрапить до суддівських крісел. У спецвипуску учасників оцінюватиме четвірка журі.
До суддів потрапив багаторічний танцівник проєкту, а від повномасштабної війни військовий ЗСУ – Дмитро Дікусар. Він вперше на декілька днів відлучитися від служби і сяде в суддівське крісло "Танців з зірками" – на чисельні прохання фанів шоу.
Далі серед членів журі опинилась співачка Наталія Могилевська. Артистка тричі брала участь у розважальному конкурсі. За плечима виконавиці є перемога на паркеті. Довіра людей, досвід Могилевської та авторитет роблять її суддівські вердикти особливо вагомими.
Компанію суддям складе MONATIK. Виконавець задає ритм та стиль українській попмузиці, тож точно знається на танці. І четвірку журі закриває балерина Катерина Кухар. Вона багато років була суддею "Танців з зірками".
Зазначимо, проєкт об'єднує сили з всеукраїнським сучасним центром воєнної травми Superhumans Center, який збирає кошти на прицільну евакуацію – новітній формат швидкого транспортування поранених військових із передової одразу до операційного центру. Завдяки цьому середня тривалість евакуації скоротилася до 17, а іноді й 15 годин від моменту поранення. Це вирішальні години, які часто визначають, чи вдасться врятувати кінцівку або навіть життя.