"Танці з зірками" повертаються в ефір: приїзд Дікусара з фронту, квіти для Денисенко й сльози в залі

У Києві відбулися знімання особливого передноворічного випуску шоу «Танці з зірками. Рух до життя», який глядачі побачать вже 28 грудня о 20:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Цього разу проєкт мав не лише святковий, а й глибокий благодійний сенс — випуск присвячений збору коштів для Superhumans Center, що опікується прицільною евакуацією та реабілітацією військових. Через безпекові умови шоу записували завчасно у форматі «живого ефіру», однак голосування відбуватиметься вже під час прем’єри. Кожен голос глядачів стане донатом на порятунок життів.

Так, легендарний 12-й павільйон ВДНГ того вечора сяяв різдвяними вогнями. Атмосферу великого шоу створювали тисячі освітлювальних приладів, які працювали від потужних генераторів. На паркет вийшли 12 зіркових пар, кожна з яких готувала особливу історію — про любов, втрати, силу та надію.

Серед яскравих номерів — пристрасна румба від ветеранки Русі Данілкіної та Павла Сімакина, фокстрот Даші Квіткової з Женею Котом, енергійний квікстеп Нелі Шовкопляс і Макса Леонова. Підтримати ведучу «Сніданку з 1+1» у залі прийшли її колеги Людмила Барбір та Валентина Хамайко.

Окрему увагу привернув виступ Наталки Денисенко та Антона Нестерка. Після самби на паркет несподівано вийшов Юрій Савранський, який подарував акторці розкішний букет білих троянд і публічно зізнався їй у коханні — момент викликав шквал емоцій у залі.

Одним із найчуттєвіших став номер Нікіти Добриніна та Анни Манжули під пісню ADAM «Таку як є». Танцем пара вшанувала пам’ять артиста, який нещодавно пішов із життя через хворобу.

Не менш зворушливим був вальс Григорія Решетніка та Юлії Сахневич, яка вперше повернулася на паркет після народження доньки. Після виступу телеведучого привітали троє його синів — хлопчики вийшли до тата з квітами просто з глядацької зали.

У суддівських кріслах цього вечора з’явилися знакові постаті: Дмитро Дікусар, який спеціально приїхав з фронту лише на один день, артисти Наталія Могилевська та MONATIK і балерина Катерина Кухар.

Кульмінацією вечора став спеціальний номер, поставлений Оленою Шоптенко разом із підопічними Superhumans Center. На паркет вийшли ветерани на протезах разом зі своїми коханими та дружинами. Це була історія про шлях додому, віру, любов і силу руху, який не дозволяє здаватися навіть після найважчих випробувань. Танець завершився овацією, стоячи, та сльозами в очах глядачів.

Подивитися благодійний випуск шоу «Танці з зірками» можна буде 28 грудня о 20:00 на телеканалі «1+1 Україна». З-за кордону до перегляду також можна долучитися через платформи Київстар ТБ по всьому світу. Після ефіру шоу також буде розміщено на Youtube.

Голосування триватиме від 28 грудня 20:00 до 30 грудня 00:00 за допомогою телефонних дзвінків та смс. Усі кошти з глядацьких голосів передадуть Superhumans Center. Голосування за кордонами України не діятиме.