"Танці з зірками": ветеранка війни з протезом на нозі спричинила фурор на паркеті і підкорила суддів

Руся Данілкіна та Павло Сімакін / © пресслужба каналу "1+1"

У благодійному передноворічному спецвипуску "Танців з зірками" взяла участь ветеранка ЗСУ та амбасадорка Superhumans Руся Данілкіна.

Дівчина від початку повномасштабної війни стала на захист України. На той момент Русі було всього 18 років. Вона працювала операторкою-зв'язківицею. На жаль, через 10 місяців після початку служби Руся потрапила під обстріл в Херсоні. Відтоді життя військової кардинально змінилось.

Проте Руся не опустила рук. Вона почала підкорювати нові вершини та демонструвати, що протез – це не вирок. І ось вона вийшла на паркет "Танців з зірками". Щоправда, як зізнається Данілкіна, основна мета її участі – збір на прицільну евакуацію поранених військових.

На паркеті дівчина продемонструвала пристрасну румбу разом із партнером Павлом Сімакіним. Руся зізнавалась, що їй трішки складніше виконувати рухи. Проте ветеранка відмінно впоралась та просто підкорила суддів, отримавши від них найвищі бали – від кожного 10.

"Наша незламна Руся. Дівчина, яка дійсно знає ціну кожному кроку. Загострена чутливість, спокуслива відвертість, сексуальні флюїди, які заполонили просто весь танцпол, несподівані пластичні пор де бра. Руся, ви дійсно приклад незламності духу України. Дякую вам, що ви прийшли та подарували нам цей танець", - прокоментувала Катерина Кухар.

