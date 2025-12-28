"Танці з зірками": ветерани війни після поранення вийшли на паркет і довели до сліз особливим номером

"Танці з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Благодійний спецефір «Танців з зірками» підготував виступ, який неможливо дивитися без сліз.

Перед виступом останньої зіркової пари на головний паркет країни вийшли ветерани війни — люди, для яких танець став не просто розвагою, а символом повернення до життя. Кожен із них пройшов крізь війну та важкі поранення, а після протезування у Superhumans Center не зламався, а навпаки — довів власну незламність.

Ветерани наважилися на особливу місію — підготувати танцювальний номер, який розповідає про шлях додому, втрати, любов і віру. Допомагала їм у цьому хореографка-постановниця та переможниця «Танців з зірками» Олена Шоптенко.

«Танці з зірками» / © пресслужба каналу "1+1"

Цього вечора на паркеті з’явилися ветерани на протезах і військові Іван та Соломія Войнови, Павло Товстик, В’ячеслав і Ганна Кут’їни, Володимир Малихін, Олег Сливар. Вони танцювали разом із найдорожчими — дружинами та коханими. До номера долучилася й цивільна Валентина Псарьова, яка втратила дім унаслідок ракетного удару по Бахмуту, а також танцівниці з київських студій.

Сюжет танцю торкнувся болючої для кожного українця теми — повернення додому, до тих, хто чекає. Центральний образ різдвяного столу на паркеті став символом родинного тепла, за яке доводиться платити надто високу ціну. Через рух, як мову життя, цей номер перетворився на акт відновлення і нагадування, що ми не маємо права здаватися.

По-особливому ветеранів зустріла Могилевська — вона встала з суддівського крісла та піднесла до столі червону троянду. І крім того, низько вклонилася їм на знак вдячності.

До слова, всі зібрані кошти з голосування будуть передані у благодійний збір саме для Superhumans Center. Кожен відданий голос є донатом на прицільну евакуацію. А проголосувати за свого фаворита можна у форматі СМС або дзвінків на номери, які оголошуються в ефірі та соцмережах «Танців з зірками».