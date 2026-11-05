Танцівник-ветеран Грабар відмовився від ролі "Холостяка" після попередньої згоди: що його зупинило

Назар Грабар / © instagram.com/nazargrabar

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Український танцівник і манекенник, а також ветеран війни Назар Грабар уперше розповів, що міг стати головним героєм романтичного реаліті «Холостяк» замість Олександра Терена.

За словами Назара, домовленості вже просунулися доволі далеко: сторони узгодили навіть фінансові умови. Втім, чоловік не сприймав шоу як можливість знайти кохання. Він розглядав його радше як роботу та розважальний формат, у якому, на його думку, справжні почуття не є головною метою.

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«По гонорару зійшлись, уже все нормально було. Я хотів поставитися до цього, як до роботи. Звісно, ніхто там собі кохання не шукає. Це шоу не про кохання. Це шоу, щоб дивилися люди і крінжували. „Холостяк“ — це максимально розважальне шоу. Це комічне шоу вже», — розповів Назар в інтерв’ю Аліні Доротюк.

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Назар Грабар / © instagram.com/nazargrabar

Остаточно відмовитися від задуму Грабара змусили побоювання щодо того, як саме телевізійники можуть подати його особисту історію. Особливо болісною для нього стала думка, що в межах розважального проєкту можуть використати трагедію його родини — загибель рідного брата на фронті.

Назар зізнався, що уявив, як його втрату можуть перетворити на емоційний сюжет для глядачів. Тож, попри попередню згоду, ветеран вирішив не ставати учасником проєкту. За його словами, збереження пам’яті про загиблого брата для нього виявилося важливішим за можливість заробити на телешоу.

«Я знаю, як канал уміє викручувати історії й вичавлювати сльозу з людей. Тоді я сидів у Бучі вдома на лавочці і такий думаю: „Так, гонорар хороший, можна буде не працювати багато місяців“. А потім такий: „Боже, а вони ж це так викрутять, що в мене така втрата, така загибель… Це буде в кожному шоу, вони спаплюжать пам’ять“», — пояснив Грабар.

Нагадаємо, нещодавно співак Олександр Кварта, який служить у лавах ЗСУ, різко відповів на критику про свої концерти за кордоном.

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