Танцівник-військовий Дмитро Дікусар вперше за тривалий час з'явився на публіці

Дмитро Дікусар / © instagram.com/dikusar_dmitriy

Відомий український танцівник, а від початку повномасштабної війни військовий ЗСУ Дмитро Дікусар вперше за тривалий час з'явився на публіці.

Так, 18 грудня відбулися знімання передноворічного благодійного спецвипуску "Танців з зірками". Сюрпризом для глядачів стала поява Дмитра Дікусара. Річ у тім, що від початку повномасштабної війни танцівник долучився до лав ЗСУ та став на захист України від російських окупантів. Тож, Дмитро Дікусар майже не з'являється на публіці. Ба більше, він навіть нічого не публікує в соцмережах.

Проте танцівникові вдалося взяти участь у зніманнях благодійного спецвипуску "Танців з зірками", оскільки це збіглось з його відпусткою. Дмитро Дікусар з'явиться на проєкті в ролі журі. Компанію йому склали співак Дмитро Монатік, балерина Катерина Кухар, артистка Наталія Могилевська.

Катерина Кухар, Дмитро Дікусар та Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

До речі, саме Могилевська й поділилась світлиною, де засвітився Дмитро Дікусар. Особливо незвичайно бачити танцівника в офіційному костюмі, оскільки він, якщо й показується, то у військовій формі.

Зазначимо, благодійний спецвипуск "Танців з зірками" покажуть в ефірі на каналі "1+1 Україна" 28 грудня о 20:00. На шоу збиратимуть кошти на спеціальні евакуаційні автомобілі, що допомагають швидко відвезти поранених військовий до лікарень.