ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Танцівника-путініста Сергія Полуніна позбавили громадянства України — ЗМІ

Відповідне рішення нібито підписав президент Володимир Зеленський.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Сергій Полунін

Сергій Полунін / © Associated Press

Танцівника балету Сергія Полуніна, який давно відомий своїми проросійськими поглядами та підтримкою путіна, позбавили громадянства України.

Про це повідомляє видання Oboz.ua з посиланням на власні джерела. Президент Володимир Зеленський вже нібито підписав відповідний указ. Таким чином танцівник поплатився за антиукраїнську позицію та підтримку загарбницької політики країни-агресорки Росії.

Сергій Полунін / © Associated Press

Сергій Полунін / © Associated Press

Зазначимо, Сергій Полунін, який родом із Херсона, вже давно славиться своїми проросійськими поглядами. Артист палко підтримує політику кремлівського диктатора путіна. Звичайно ж, він виступив за анексію Криму та війну на сході України. 2018 року танцівник взагалі отримав російський паспорт. Ба більше, Полунін, аби показати прихильність путіну, навіть набив татуювання з його обличчям.

Повномасштабна війна та звірства окупантів на території України не змінили позиції танцівника. Він і надалі підтримував загарбників та залишався в Росії. Та навесні цього року Полунін, вочевидь, вирішив, що РФ краще любити за її межами. Танцівник виїхав із країни-агресорки та нібито оселився в Ізраїлі.

Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie