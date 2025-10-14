Сергій Полунін / © Associated Press

Танцівника балету Сергія Полуніна, який давно відомий своїми проросійськими поглядами та підтримкою путіна, позбавили громадянства України.

Про це повідомляє видання Oboz.ua з посиланням на власні джерела. Президент Володимир Зеленський вже нібито підписав відповідний указ. Таким чином танцівник поплатився за антиукраїнську позицію та підтримку загарбницької політики країни-агресорки Росії.

Зазначимо, Сергій Полунін, який родом із Херсона, вже давно славиться своїми проросійськими поглядами. Артист палко підтримує політику кремлівського диктатора путіна. Звичайно ж, він виступив за анексію Криму та війну на сході України. 2018 року танцівник взагалі отримав російський паспорт. Ба більше, Полунін, аби показати прихильність путіну, навіть набив татуювання з його обличчям.

Повномасштабна війна та звірства окупантів на території України не змінили позиції танцівника. Він і надалі підтримував загарбників та залишався в Росії. Та навесні цього року Полунін, вочевидь, вирішив, що РФ краще любити за її межами. Танцівник виїхав із країни-агресорки та нібито оселився в Ізраїлі.