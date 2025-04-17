Тарабарова чесно висловилася про заробітки та як вони постраждали під час війни: "Це небо і земля"

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Українська співачка Світлана Тарабарова, яка раніше розповіла про невдалу спробу виїзду за кордон, прокоментувала свої заробітки під час війни.

Зірка в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко спростувала міф про величезні заробітки артистів під час війни. Тарабарова пояснила, що насправді більшість концертів приносить нульовий дохід. Вона зазначила, що звикла наповну вкладатися для якісних шоу, тому часто куплені квитки не приносять бажаного заробітку, а йдуть на покриття витрат. До того ж під час війни у прихильників можливості відвідати концерт стали меншими.

"Ми всі ввечері заходимо в Instagram і бачимо у всіх успішний успіх. Так от, насправді, воно не так. І математика артистів, які їздять в тури, на концерти, не завжди в плюс. Найчастіше це в нуль. І люди їздять для того, щоб не пропадати, зустрічатися зі своїм глядачем. Так, у когось виходить заробляти. У нас особисто не така суперкласна історія, тому що люди, які нас люблять, це зазвичай ті, у кого багато дітей — і не завжди є можливість придбати навіть квиток. Якщо порівнювати навіть 2019 і 2025 роки, то це небо і земля. Артисти, які раніше збирали “Олімпійський”, зараз збирають Палац спорту. Багато людей виїхало, у багатьох людей немає можливості ходити на концерти", — зізналася Світлана.

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Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Виконавиця говорить, що у частину витрат входить зарплата команді, костюми, оренда зали та її наповнення. Тож у підсумку для самої зірки інколи не залишається коштів. Однак Тарабарова зауважує, що не засмучується, адже щиро віддана своїй улюбленій справі.

"Тобто це все гарно виглядає в Instagram, коли артист хоче показати, що у мене солдаути. А всім здається, що ми там заробили і скосили грошей. Ні, це все математика. Оренда залу величезна. Далі взяти нормальний екран. Оплатити репетиції музикантам, оплатити балету, зробити постановки, пошити костюми. І всі ті гроші з куплених квитків ти вкладаєш і віддаєш людям. Тобто заробляють всі, окрім, по суті, тебе. Але коли ти збираєш зал, то у мене таке відчуття, що ти навіть готова в мінус працювати, втрачати гроші або навіть докладати свої на музикантів, на балет, щоб це відчути знов", — підкреслила співачка.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ТАРАБАРОВА: «ЧОМУ ВИ СЛУХАЄТЕ ЦЕ ЛАЙНО?!» Відверто про таємничого чоловіка, борги і вагітність

Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова здивувала, як мама відмовляла її народжувати третю дитину. Артистка пояснила, чому так.