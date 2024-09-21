Тарабарова довела до мурах привітанням рідного Херсона з Днем міста: "Боляче кожного разу"

Українська співачка Світлана Тарабарова звернулася до рідного міста у День Херсона.

Так, щорічно у третю суботу вересня українці святкують День народження Херсону. Це свято є особливим для артистки, адже все її дитинство промайнуло саме там. Але з початком повномасштабного вторгнення українське місто було понівечене й окуповане росіянами. Втім, херсонці не здавалися та героїчно докладали зусиль для визволення з-під контролю сусідів-терористів. І вдалося – армія злочинців полишила Херсон і місто-герой знову стало підконтрольне Україні.

Тож, Тарабарова у своєму зверненні до Херсона в Instagram пригадала всі жахливі новини й подякувала рідному місту за витримку й мужність протистояти російській навалі. Водночас Світлана висловила щиру надію на світле майбутнє Херсона та повноцінну свободу з мирним небом.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Мій рідний Херсон, моє рідне місто, ти завжди для нас всіх херсонців, і не тільки, був особливим. Під час війни ти показав, що таке характер, що таке бути сміливим, стійким і незламним. Ти показав це всьому світові. Мені боляче кожного разу, коли я бачу новини й знаю, який жах на твоїх вулицях та у домівках. Але я вірю всім серцем, що ти обов'язково вистоїш. Ми тебе разом відбудуємо, а на твоїх вулицях знову заспівають вільно та спокійно діти, розцвітуть сади, буятимуть квіти, дерева й лунатиме щирий дитячий сміх. З Днем міста, неймовірне місто Херсон", - довела до сліз зірка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оксана Білозір приїхала до Курської області в РФ і неочікувано заспівала для українських бійців.

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