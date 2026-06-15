Тарабарова після нічної атаки на Київ зі сльозами на очах пригадала важливі моменти життя

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Російський обстріл Києва, який пошкодив Успенський собор Києво-Печерської лаври та кіностудію Довженка, боляче відгукнувся в серці співачки Світлани Тарабарової.

Артистка поділилася емоціями після трагічної ночі, коли під ударом опинилися знакові для столиці місця. За словами Тарабарової, деякі з пошкоджених об’єктів пов’язані з особливими моментами її життя. Співачка зізналася, що не змогла стримати сліз, згадуючи події минулого. Особливо її вразила звістка про наслідки атаки для Успенського собору. Також болем відгукнулися новини про руйнування інших важливих локацій Києва.

«Хотіла трохи розповісти про „свій Київ“. Про величний Успенський собор Києво-Печерської лаври, де я вже дорослою у 2009 році приймала хрещення. Про Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка, де ми знімали безліч телевізійних проєктів і наш наймасштабніший кліп — „Маніфест“. Про неймовірну школу А+ в Комфорт Тауні, де ми записували з дітьми добрі пісні та ставили яскраві постановки… Болісно», — написала виконавиця.

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Допис Світлани Тарабарової

Тарабарова не приховувала, що переживає через кожен новий удар по українських містах. Вона зазначила, що ці емоції накопичуються роками, а нові трагедії лише посилюють біль за рідну країну та людей.

«А ще постійно — мій Херсон, мій Дніпро, мій Харків… Чесно, пишу це — і на очах сльози… І поки дітей немає поруч, навіть не намагаюся їх стримувати. Можливо, це спрацює як терапія. А потім діти прийдуть, я по шматках зберу себе з підлоги й піду жити, любити та вірити, що ми і наші діти зможемо вистояти, зберегти й відновити все те, що нам таке дороге», — зізналася співачка.

Допис артистки зібрав чимало відгуків від підписників, які підтримали її та поділилися власними переживаннями через чергову атаку ворога. Багато хто погодився, що руйнування культурних і духовних символів України сприймаються особливо болісно.

Нагадаємо, нещодавно зірка «Жіночого Кварталу» Валерія Товстолєс повідомила про ворожий «приліт» в її двір і емоційно рознесла росіян.

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