Тарабарова показалася з чоловіком та трьома дітьми з нагоди 3-річчя доньки: який вигляд має малеча
Співачка замилувала сімейним святом та здивувала, як минув день народження Поліни.
Українська співачка Світлана Тарабарова показала зворушливе святкування дня народження доньки та поділилася сімейними моментами, які вже зібрали хвилю реакцій у мережі.
Триріччя молодшої доньки Поліни артистка відзначила камерно, але з настроєм великого свята. Простір перетворили на ніжну рожеву локацію з кульками та фотозоною в єдиній стилістиці. У тон були вбрані й самі винуватці події — вся родина обрала рожеві образи. Іменинниця з’явилася у сукні з великим бантом, що одразу привернуло увагу. Старші діти теж долучилися до святкової атмосфери. А сама співачка не стримувала емоцій і активно ділилася відео.
«Нашій Поліні 3 роки. 3 роки безмежного щастя… ми любимо тебе! Дякуємо, що обрала нас своїми батьками», написала співачка під дописом з дня народження.
На кадрах видно, як маленька Поліна задуває свічку з цифрою «3» на торті, прикрашеному у біло-рожевих відтінках. Після цього дівчинка танцює з повітряною кулькою та разом із мамою гортає сімейний альбом. Саме такі моменти, здається, і є головними для артистки.
Зазначимо, співачка виховує трьох дітей разом із чоловіком Олексієм Бондарем. У подружжя є син Іван та доньки Марія і Поліна. Раніше Тарабарова зізнавалася, що не виключає можливості знову стати мамою, але наразі не поспішає з такими планами, зосереджуючись на родині та роботі.
