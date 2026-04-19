Тарабарова показалася з чоловіком та трьома дітьми з нагоди 3-річчя доньки: який вигляд має малеча

Співачка замилувала сімейним святом та здивувала, як минув день народження Поліни.

Анастасія Гребешко
Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова показала зворушливе святкування дня народження доньки та поділилася сімейними моментами, які вже зібрали хвилю реакцій у мережі.

Триріччя молодшої доньки Поліни артистка відзначила камерно, але з настроєм великого свята. Простір перетворили на ніжну рожеву локацію з кульками та фотозоною в єдиній стилістиці. У тон були вбрані й самі винуватці події — вся родина обрала рожеві образи. Іменинниця з’явилася у сукні з великим бантом, що одразу привернуло увагу. Старші діти теж долучилися до святкової атмосфери. А сама співачка не стримувала емоцій і активно ділилася відео.

«Нашій Поліні 3 роки. 3 роки безмежного щастя… ми любимо тебе! Дякуємо, що обрала нас своїми батьками», написала співачка під дописом з дня народження.

Світлана Тарабарова з чоловіком та дітьми / © instagram.com/tarabarova

На кадрах видно, як маленька Поліна задуває свічку з цифрою «3» на торті, прикрашеному у біло-рожевих відтінках. Після цього дівчинка танцює з повітряною кулькою та разом із мамою гортає сімейний альбом. Саме такі моменти, здається, і є головними для артистки.

Світлана Тарабарова з донькою Поліною / © instagram.com/tarabarova

Зазначимо, співачка виховує трьох дітей разом із чоловіком Олексієм Бондарем. У подружжя є син Іван та доньки Марія і Поліна. Раніше Тарабарова зізнавалася, що не виключає можливості знову стати мамою, але наразі не поспішає з такими планами, зосереджуючись на родині та роботі.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу вперше стала мамою та показала фото з новонародженим синочком і чоловіком.

