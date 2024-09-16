Тарабарова поставила на місце хейтерів, які звинуватили її чоловіка в ухилянні від служби на фронті

Українська співачка Світлана Тарабарова відповіла хейтерам, які заявили, що її чоловік ухиляється від служби на фронті.

Такі закиди артистка почала отримувати після появи на світ третьої дитини – доньки Поліни. Співачку звинувачували в тому, мовляв, вона народила, аби Олексій Бондар міг виїхати за кордон. У виконавиці знайшлося що відповісти на такі закиди. Артистка звернула увагу на те, що взагалі-то молодшій доньці вже півтора року, а вони з коханим продовжують жити в Києві. Окрім того, Тарабарова та Бондар будують своє майбутнє саме в Україні.

Світлана Тарабарова з чоловіком та третьою донечкою / Фото: instagram.com/tarabarova

"Було багато закидів, що третя дитина потрібна, щоб виїхати за кордон, проте зараз Поліні вже 1,5 року, а наша сім'я в повному складі вдома. Напевно, це найкраща відповідь", - прокоментувала артистка в інтерв'ю "Фокусу".

Світлана Тарабарова також звернула увагу на те, що для них з чоловіком війна розпочалася 2014 року. Ще тоді виконавиця повністю відмовилася від кар'єри в Росії і почала підтримувати українських військових, приїздивши до них на схід з концертами. Організацією виступів займався коханий артистки.

Світлана Тарабарова з чоловіком / Фото: instagram.com/tarabarova

"Для нас із чоловіком війна почалася 2014 року, коли ми замість кар'єри в Москві поїхали на схід із концертами для наших військових. Наш перший виступ був 8 березня 2014 року, ще навіть до офіційного оголошення АТО. І незмінно від 2014 року всі мої виступи для військових організовує мій чоловік", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова висловилася про зрадницю Регіну Тодоренко. Одеситка, попри війну в Україні, залишилася в Росії і мовчить про російське вторгнення.

Читайте також: