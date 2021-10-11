Тарабарова привітала чоловіка з "дерев'яним" весіллям та показала їхні романтичні фото

Подружжя святкує перший ювілей своєї родини.

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла прихильникам про свято у її родині.

Артистка повідомила, що сьогодні разом зі своїм чоловіком, продюсером Олексієм Бондарем святкує перший ювілей їхньої родини. Вже минуло п'ять років, як подружжя разом. У народі цю дату називають "дерев'яною".

Світлана Тарабарова з чоловіком / instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з чоловіком / instagram.com/tarabarova

З цієї нагоди Світлана зворушливо привітала чоловіка у себе в Instagram:

"Happy 5th anniversary, my love. З тобою я літаю, як на крилах. Ми батьки двох добрих сердець. Інколи все просто бісить, та частіше нам казково. Ти мій парашут і разом ми зможемо все! Нам весело, ми мріємо про спокійний сон, про кіно разом від початку до кінця – та все це дрібниці, якщо подивитися скільки крутого лише за п'ять офіційних років нашої родини ми створили разом", - зазначила Тарабарова.

Світлана Тарабарова з чоловіком / instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з чоловіком / instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з чоловіком / instagram.com/tarabarova

Також вона поділилася зворушливими архівними світлинами 2016-го року, на яких зображена з коханим. За словами співачки, до цього вона їх показувала лише тим, хто був на її весіллі з Олексієм.

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