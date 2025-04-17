Тарабарова розкрила, чому свариться з чоловіком і ніколи не називає його продюсером

Світлана Тарабарова з чоловіком / © instagram.com/tarabarova

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Українська співачка Світлана Тарабарова, яка раніше розкрила свої заробітки, пояснила позицію свого чоловіка Олексія Бондаря, який уникає публічності.

Так, коханий співачки вже тривалий час є її продюсер. Проте річ у тім, що подружжя вкрай рідко вживає це слово. Натомість Олексій жартома вдає із себе водія Тарабарової. Артистка в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко говорить, що цьому посприяло її минуле, коли вона застала часи викривленого сприйняття продюсерів як одразу токсичних стосунків.

"Він ніколи не називає себе продюсером. Він каже, що він мій водій. Ми завжди разом, все робимо разом. І дійсно, я стаю кращою з ним. Ми не ставимося до цього як до продюсування. У мене є певний бекграунд, коли я була ще в жіночому гурті. Слово "продюсер" в ті часи — це аб'юзивні стосунки, обов'язково сексуальний підтекст", — пояснила співачка.

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Світлана Тарабарова з чоловіком і дітьми / © instagram.com/tarabarova

Водночас зірка зізналася, що її чоловіку не подобається в ній. Тарабарова говорить, що часом Бондар дорікає їй за надмірну відданість роботі. Проте у відповідь на такі зауваження співачка відповідає, що насправді у неї така натура.

"Коли ми сваримось, він каже, що я трішечки схибилася на музиці, на кар'єрі. Каже, що це вже трішки неадекватно і в день, і вночі думати про це, продукувати, намагатися. А я йому кажу, я завжди такою була. Він каже, що я фанатично схиблена і що це вже не ок", — поділилася Світлана.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ТАРАБАРОВА: «ЧОМУ ВИ СЛУХАЄТЕ ЦЕ ЛАЙНО?!» Відверто про таємничого чоловіка, борги і вагітність

Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова вперше розповіла про колишній 10-річний шлюб чоловіка та чи спілкуються вони з його ексобраницею.