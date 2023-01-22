Тарабарова розсекретила, на якому перебуває місяці вагітності та чому злякалася на першому УЗД

Співачка Світлана Тарабарова поділилася подробицями своєї третьої вагітності, зокрема, артистка розсекретила, на якому перебуває місяці.

У "Сніданку з 1+1" виконавиця поділилася, що третя вагітність вже більш звична для неї, хоч вона й протікає складніше, аніж дві попередні. Тарабарова зізналась, що вони з чоловіком не рахують термін вагітності. Загалом, співачка нині перебуває на сьомому місяці.

"Щойно у чоловіка питаю: "Так у нас же сьомий чи шостий?". Він каже, що сьомий. А я йому: "Та ні, ще шостий". Короче на третій дитині ти вже не рахуєш", - поділилася Світлана.

Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova

Виконавиця говорить, що хотіла втретє стати мамою. Щоправда, точно не під час війни. Утім, склалося інакше.

"Я мріяла про третю дитину. Не буду брехати, мріяла трішки пізніше. Але, як Бог дав, то вже так і буде", - додала артистка.

Зірка також пригадала, як перелякалася на першому УЗД. Лікарці спочатку здалося, що Світлана вагітна двійнею, а до такого виконавиця точно не була готовою.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Мені на першому УЗД жінка каже: "А у вас у родині не було двійнят?". Я думала, я всьо…Руки трясуться…30 секунд, і вона каже: "Ні, переплутала", - пригадала Тарабарова.

Співачка зізналась, що вже знає стать майбутньої дитини, однак це поки що секрет. Таємницю зірка припинить приховувати на наступному тижні, адже тоді Тарабарова планує влаштувати гендер-паті.

Світлана Тарабарова ексклюзивно в Сніданку.Вихідний про вагітність під час війни

Читайте також: