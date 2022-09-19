Тарабарова шокувала реакцією, коли на її концерті для військових загуділи літаки

Під час війни українські зірки намагаються підтримувати наших військових навіть на передовій та неподалік від місць, де тривають бойові дії. Співачка Світлана Тарабарова теж приїхала підтримати бійців ЗСУ, але концерт пішов дещо не за планом.

У Мережі з'явилося відео виступу співачки, під час якого стало чутно незрозумілі звуки схожі на постріли, а потім гул у небі. Це неабияк налякало глядачів.

А ось реакція Тарабарової приголомшила присутніх - співачка лише на мить завмерла, а потім продовжила співати свій хіт "Повертайся живим".

Шанувальники у соцмережах теж здивувалися витримці Світлани та подякували їй за зворушливі виступи для військовослужбовців.

Боже, мурахи шкірою!

Просто сльози від цього відео!

Сильна і відважна жінка! тіло вкрило мурахами!

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова зі сльозами на очах розповіла про фінансові проблеми у її родині.

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