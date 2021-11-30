Тарабарова відповіла, як ставиться до Могилевської після їхнього конфлікту

Артистка зазначала, що їхній скандал став для неї уроком.

В української співачки Світлани Тарабарової свого часу був конфлікт з артисткою Наталією Могилевською.

Могилевська була наставницею гурту Real O, солісткою якого була Світлана. Втім, виконавиця вирішила покинути колектив та почати сольну кар'єру на два роки раніше, ніж було зазначено у контракті. Продюсерка ж її не хотіла відпускати, тому Світлана пішла з гурту зі скандалом.

Екссолістки Real O / instagram.com/tarabarova

Так, у YouTube-каналі Маші Виноградової виконавиця хоч спочатку й не хотіла про це говорити, втім, зазначила, що їхній конфлікт став для неї уроком.

"Я про це розмовляти не хочу. Мені тоді було боляче, мені було неприємно. Ми нібито розійшлися на позитивній ноті, а потім я отримала удар по голові. Це був мій досвід, мій урок, який я винесла та стала дорослою", - прокоментувала зірка.

Світлана Тарабарова

Також виконавиця зазначала, що не тримає зла на Могилевську. Так, вона її поважає. Також зірка вдячна своїй екснаставниці.

"Я до Наталі Могилевської ставлюся з повагою. Вона вміє віддавати, і не тільки мені. Вона багато чого навчила. Тому до цієї людини я ставлюся лише з повагою", - прокоментувала артистка.

Згадала Світлана й про екссолісток Real O. Вона говорить, що вони підтримують дружні стосунки.

Екссолістки Real O / instagram.com/tarabarova

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