Тарабарова відреагувала на обстріл рідного Херсона та показала маму, яку "забрала з того пекла"

Російські окупанти 21 лютого завдали злочинного удару по місту.
Українська співачка Світлана Тарабарова емоційно відреагувала на обстріл російськими окупантами її рідного міста Херсон 21 лютого.
У сторіз своєї сторінки в Instagram знаменитість розмістила кадри з наслідками ворожого удару, на якому видно потрощені будівлі, транспортну зупинку та вулиці. "Тварі з недокраїни продовжують просто вбивати людей", - підписала відео артистка.
Також Тарабарова опублікувала коротке відео зі своєю мамою, яку теж звуть Світлана. У відео мама зірки разом з онуками 4-річним Іваном та 2-річною Марійкою читає казки. Своєю чергою, виконавиця зазначила, що дуже рада, що їй вдалося забрати рідну людину з Херсона:
"Щодня дякую небу, що нам вдалося забрати батьків з того пекла", - написала Тарабарова.
Зазначимо, що майже 11 місяців Світлана Тарабарова вмовляла батьків виїхати з Херсона, який російські окупанти регулярно обстрілюють. Врешті, після довгих місяців вмовлянь виконавиці вдалося вивезти батьків з міста. Тепер батьки Тарабарової мешкають по сусідству з нею під Києвом.
Нагадаємо, що 21 лютого російські загарбники обстріляли Херсон. В результаті злочинного обстрілу Херсона росіянами п'ятеро людей загинули, ще 16 було поранено і госпіталізовано.
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