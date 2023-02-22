Тарабарова відреагувала на обстріл рідного Херсона та показала маму, яку "забрала з того пекла"

Українська співачка Світлана Тарабарова емоційно відреагувала на обстріл російськими окупантами її рідного міста Херсон 21 лютого.

У сторіз своєї сторінки в Instagram знаменитість розмістила кадри з наслідками ворожого удару, на якому видно потрощені будівлі, транспортну зупинку та вулиці. "Тварі з недокраїни продовжують просто вбивати людей", - підписала відео артистка.

Кадри з обстріляного російськими окупантами Херсона / Фото: instagram.com/tarabarova

Також Тарабарова опублікувала коротке відео зі своєю мамою, яку теж звуть Світлана. У відео мама зірки разом з онуками 4-річним Іваном та 2-річною Марійкою читає казки. Своєю чергою, виконавиця зазначила, що дуже рада, що їй вдалося забрати рідну людину з Херсона:

"Щодня дякую небу, що нам вдалося забрати батьків з того пекла", - написала Тарабарова.

Мама і діти Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

Мама і діти Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

Зазначимо, що майже 11 місяців Світлана Тарабарова вмовляла батьків виїхати з Херсона, який російські окупанти регулярно обстрілюють. Врешті, після довгих місяців вмовлянь виконавиці вдалося вивезти батьків з міста. Тепер батьки Тарабарової мешкають по сусідству з нею під Києвом.

Нагадаємо, що 21 лютого російські загарбники обстріляли Херсон. В результаті злочинного обстрілу Херсона росіянами п'ятеро людей загинули, ще 16 було поранено і госпіталізовано.

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