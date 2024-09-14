Тарабарова висловилася про зрадницю Тодоренко, яка мовчазно живе у Москві: "Нічого не змінить"

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про стосунки з ведучою Регіною Тодоренко, яка ще з початку війни на її Батьківщині обрала життя в РФ і замовчування злочинів окупантів.

Як відомо, артистки були колишніми учасницями гурту Real O, тоді між ними зародилася дружба. Втім, свої корективи внесло повномасштабне вторгнення. Раніше Світлана розповідала, що на початку вона намагалася достукатися до подруги й донести їй правду. Втім, після кількох марних спроб вона просто припинила робити це.

Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Зараз, за словами Тарабарової, нічого не змінилося. Вона так само не підтримує спілкування зі зрадницею. І додає, що на третій рік кривавої війни не хоче тягнути ані Тодоренко, ані жодних інших росіян в український інфопростір.

"Спочатку війни всі дивилися на російських артистів і лідерів думок, шукали підтримки чи засудження, якоїсь реакції, але зараз, на третьому році війни, вже зрозуміло, що це нічого не змінить. То навіщо ми знову тягнемо в наш інфопростір росіян?", - зазначила співачка в інтерв'ю "Фокус".

Нагадаємо, нещодавно Україна вирішила покарати співачку-зрадницю Таїсію Повалій за її проросійську позицію. Зокрема, Мінʼюст звернувся до Вищого антикорупційного суду, щоб позбавити путіністку всього її майна на території України.

Читайте також: