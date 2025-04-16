Тарабарова вперше висловилася про перший шлюб чоловіка та чи спілкується з його колишньою

Світлана Тарабарова з чоловіком / © instagram.com/tarabarova

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Українська співачка Світлана Тарабарова вперше розкрила подробиці особистого життя свого чоловіка Олексія Бондаря.

Виконавиця разом з коханим виховує трьох дітей та у шлюбі від 2016 року. Проте, виявилося, що Світлана — не перша дружина Олексія. До неї продюсер 10 років був у шлюбі з іншою жінкою. Артистка не стала вдаватися у подробиці, але в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зазначила, що до нещодавніх пір вони підтримували з нею зв'язок.

"Я друга дружина. До цього він був 10 років у шлюбі. Так, я знайома, але ми чомусь загубились останні роки, коли в нас почали народжуватися діти", — заявила виконавиця.

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Світлана Тарабарова з чоловіком / © instagram.com/tarabarova

Крім того, Тарабарова пригадала, що спочатку не мала намірів будувати родину з Бондаром. Тому вони починали свій роман з дружби. До того ж 15 років різниці у віці давали про себе знати. Зокрема, поки співачка хотіла займатися самореалізацією, її коханий прагнув створювати родину. Але попри всі труднощі, їм вдалося побудувати стосунки, адже їх підживлювала хімія.

"У нас 15 років різниці у віці. І Льоша дуже свідома людина. І вже тоді він розумів, чого хотів. Ми познайомились, коли йому було 37 з половиною, а мені — 21. Кар'єра, музика… Які там діти, яка родина. А він же хотів родину. І я чітко розуміла, що я зараз не можу йому дати це. І в принципі я не та людина, яка мріяла про родину. Я думала тільки про сцену завжди. Ми багато разів приймали рішення, що нам не треба бути разом. Тому що ти хочеш родину, я — кар'єру. Але була хімія", — замилувала артистка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ТАРАБАРОВА: "ЧОМУ ВИ СЛУХАЄТЕ ЦЕ ЛАЙНО?!" Відверто про таємничого чоловіка, борги і вагітність

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова показувала помітно підрослу 4-річну доньку. Також артистка розповідала про її неочікуване хобі.