Тарабарова вперше за тривалий час показала свого чоловіка й одразу трьох підрослих дітей

Українська співачка Світлана Тарабарова потішила фанів родинним контентом.

Вперше за тривалий час виконавиця показалася з чоловіком Олексієм Бондарем і їхніми трьома дітьми. На серії щасливих чорно-білих світлин родину зазнімкували вдома. Помітно, як зіркові діти вже підросли та змінилися.

Водночас Тарабарова зізналася, що переживає не найлегші часи. Зокрема, поскаржилася на емоційні гойдалки. Так, на тлі війни співачка почувається виснаженою, але водночас поруч з родиною забуває про негаразди й впевнена, що все здолає.

Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova

Чоловік Світлани Тарабарової з донькою / Фото: instagram.com/tarabarova

"Мої два стани останнім часом. Перший – все пропало і 100500 побутових завдань, як я хочу спати. Другий – коли я дивлюсь на фото й "о боже, яка я щаслива, все витримаємо, аби всі були здорові і щасливі"! Висновок – шукаємо позитив, створюємо свою реальність самостійно, спогади, які надихають, попри все те, що на нас несеться. За можливості створюйте сімейні архіви, знаходьте на це час", - наголосила артистка.

Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олександр Педан розповів про своїх двох дітей і їхні захоплення. Шоумен розкрив, ким працює його 19-річна донька.

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