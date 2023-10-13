Тарабарова вперше зізналася, чому розійшлася з Дантесом після трирічного роману: "Ми хотіли взяти шлюб"

Українська співачка Світлана Тарабарова вперше розповіла подробиці її стосунків з шоуменом Володимиром Дантесом.

Кохання між артистами спалахнуло ще в юні роки, коли вони обидва брали участь у проєкті "Фабрика зірок". За словами Світлани, широкий загал не знав про цей роман, лише в шоубізнесовій тосувці про нього було відомо.

Зараз Тарабарова з жахом згадує стосунки з Дантесом і каже, що їй соромно:

"Але зараз мені не соромно. Мені було соромно. До весілля ніхто не знав, з ким я зустрічаюся. Тобто я вважала особисте особистим. Коли я взяла шлюб, я хотіла родину, дітей, тут вже я поділилася цією історією. До цього не хотіла щоб чутки про, те з ким ти зустрічаєшся, не давали музиці можливість бути почутою. Ми були дітьми. І дуже такими, не дуже хорошими дітьми. Ми разом були не ок для пари. Дуже токсичними. Є така вибухова суміш. Ми не могли впоратися зі своїми емоціями, на нас навалилася "слава". Ми подумали, що ми вхопили Бога за бороду. Ми не знали як це – повага одне до одного, як це – бути вірними. Ну, це вже з боку Володі", - розповіла Тарабарова у програмі "Слава+".

Світлана Тарабарова та Володимир Дантес

Артистка зізналася, що вони з Дантесом були разом майже три роки і навіть думали про те, щоб одружитися:

"Ми декілька разів навіть хотіли взяти шлюб. Але постійно сварилися і все це нічим не закінчувалося. І добре, бо нічим хорошим це б і не закінчилося. Бо ми вогонь одне з одним", - додала співачка.

Світлана Тарабарова та Володимир Дантес

Світлана зізналася, що зараз вона пишається тим, яким став Володимир. Вони навіть почали вітатися одне з одним, бо "стали дорослими". До цього, каже Тарабарова, вони з Дантесом навіть на одній сцені виступати не хотіли.

Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова розповіла, скільки вона заробляє під час війни і як багато грошей витрачає на місяць.

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