Тарабарова висловилась про російськомовних в Україні та як дітей привчає до рідної мови

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Українська співачка Світлана Тарабарова, яка раніше відверто розповіла про сварки з чоловіком, прокоментувала важливість мовного питання в її родині.

Виконавиця зізнається, що до початку великої війни спілкувалася в побуті російською, адже виховувалася у відповідному середовищі. Проте щоденні звірства росіян змусили переглянути своє ставлення до мови. Тож Світлана в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зазначила, що вдома з чоловіком і дітьми вживає виключно українську та не розуміє тих, хто не може викорінити з себе російську.

"Мені боляче. Я злюся. У мене єдине запитання: чому діти, які живуть у Німеччині три роки, вони вже вивчили німецьку? Чому тобі, яка живе в Україні та знає українську з садочка чи школи, так важко зробити перший крок, чому? Але ж ми всі зараз маємо бути на фронті або для фронту. У моєму розумінні, мова — це для фронту, для майбутнього відокремлення, вирізнення, будування свого. Хто у світі ще буде спілкуватися українською?" — наголосила Тарабарова.

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Світлана Тарабарова з дітьми / © instagram.com/tarabarova

Ба більше, зірка говорить, що зараз все ще пояснює дітям важливість рідної мови, адже на них дуже впливає соціум. Тож через зовнішній тиск вони інколи можуть перейти на російську, але після розмов з мамою розуміють цінність власної мови.

"Іван дуже стійкий хлопчина. І в перший же день він сказав, що "в класі є декілька росіян, бо вони спілкуються російською". Я не знала, як відповісти на це запитання. Але я сказала, що вони ще вчать українську й ви будете разом вчити її на уроках. Інша справа з донькою Марією, їй чотири роки. Вона прийшла додому й каже: "Мама, дай мне водички". У мене одразу тон змінюється і я кажу, що ми так не говоримо. Але не можна тиснути, бо вона може знайти в цьому гру й боротися зі мною. Я звела нанівець і вона перейшла за три секунду на українську. Головне — не агресувати", — підкреслила артистка.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ТАРАБАРОВА: «ЧОМУ ВИ СЛУХАЄТЕ ЦЕ ЛАЙНО?!» Відверто про таємничого чоловіка, борги і вагітність

Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова також висловилася про свій заробіток. Артистка зізналась, як він зменшився під час війни.