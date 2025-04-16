Тарабарова здивувала, як мама відмовляла її від третьої дитини та чому: "Не можу прийти до тями"

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Українська співачка Світлана Тарабарова, яка раніше здивувала невдалою спробою виїзду за кордон, приголомшила подробицями своєї третьої вагітності.

Так, артистка 2023 року стала багатодітною мамою. Проте, за словами Світлани, за цим стояло чимало труднощів зі здоров’ям. Ба більше, виконавиця в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко пригадала застереження своєї мами. Рідна людина Тарабарової дуже переймалася станом доньки та обставинами довкола, тому натякала на переривання вагітності. Втім, співачка навідріз відмовилася. І тепер ані краплі не шкодує, адже попри проблеми зі здоров’ям, вона щаслива мама трьох. Тим часом у бабусі з онуками також складаються особливі стосунки.

Світлана Тарабарова з дітьми / © instagram.com/tarabarova

“Мама дуже багато допомагає з Поліною, третьою. У них якась хімія: мама обожнює Поліну, а Поліна — бабусю. А я кажу: „Уяви, якби я тебе послухалася та не зайшла на третє коло“. У мене всі три вагітності були дуже важкі. І мама каже: „Ти третю не витримаєш — у тебе все посиплеться“. І, напевно, (пропозицією мами — прим. ред.) було перервати вагітність. Але я навіть такого не розглядала. З одного боку, її можна зрозуміти, бо вона, за її словами, під час вагітності мною втратила все здоров’я й досі мучиться бо в Instagram показують материнство з легкого боку. Але я кажу, що бути мамою, народжувати й потім піклуватися — це дуже складно. І я досі не можу прийти до тями, хоча їй (третій доньці Поліні — прим. ред.) уже два роки», — заявила зірка.

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▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ТАРАБАРОВА: «ЧОМУ ВИ СЛУХАЄТЕ ЦЕ ЛАЙНО?!» Відверто про таємничого чоловіка, борги і вагітність

Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова висловилася про перший шлюб чоловіка. Співачка також зізналася, чи спілкується з його колишньою дружиною.