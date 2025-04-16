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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
484
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2 хв

Тарабарова здивувала невдалою спробою виїзду за кордон і чому плакав її чоловік: "Відчуття провини"

Артистка пояснила, чому її родина не виїхала за кордон під час війни.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Світлана Тарабарова з чоловіком і дітьми

Світлана Тарабарова з чоловіком і дітьми / © instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася своєю спробою вивезти дітей за кордон під час війни.

Артистка в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зробила зізнання, що на початку повномасштабного вторгнення хотіла з дітьми поїхати до Мадрида. Проте після проходження кордону одразу розвернулася в бік України. Світлана пояснює, що в той момент її охопив страх і біль від відсутності поруч чоловіка Олексія Бондаря. Тому вони знову возз'єдналися, що дуже чуттєво сприйняв коханий Тарабарової й не стримав сліз. А вже з часом висловив їй вдячність за можливість виховувати дітей разом.

"Це був третій тиждень повномасштабного вторгнення.  Ми евакуювалися з міста разом з родиною друзів, там теж двоє дітей. Четверо дітей у нас в машині, Марійці зовсім рік, собака, Катя за кермом, я позаду. Ми виїхали, стали на першу заправку й це було дуже боляче. Марійка на руках, поруч Іван, я без Льоши, а у нас дуже сильний, міцний тандем. А Льоша вже там зібрався воювати. Я уявила і кажу — розвертаємося. І ми повертаємось, а її чоловік і мій вже були на вокзалі, мали потягом повертатися до Києва з Франківська. Льоша плакав, а десь через рік подякував за те, що він побачив, як зростають його діти. Він тоді сказав, що я дуже сильна жінка", — зі сльозами пригадала співачка.

Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова

Після такого рішення залишатися вдома Світлана майже не спілкується зі своїми друзями, які живуть за кордоном, про виїзд. Проте виконавиця зазначає, що у моменти сильних обстрілів України однаково відчуває провину.

"Дуже часто, коли я дітей віднесла до імпровізованого укриття, у мене відчуття провини й що це егоїстично лишатися тут заради мого шляху. Я постійно про це думаю, але не можу наважитися. Мені важко, але я щоразу вірю, що ще трішечки та все буде класно. Перші два роки були постійні дзвінки (від друзів за кордоном – прим. ред.) і наїзди на мене, чому я така безвідповідальна, бо тримаю дітей під обстрілами. І всі мої аргументи — для них не аргументи. Я просто закінчую ці розмови, бо немає сил продовжувати знаходити для них відповіді й виправдовувати їхній вибір", — пояснила зірка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ТАРАБАРОВА: "ЧОМУ ВИ СЛУХАЄТЕ ЦЕ ЛАЙНО?!" Відверто про таємничого чоловіка, борги і вагітність

Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова висловилася про перший шлюб чоловіка. Виконавиця також відповіла, чи підтримує зв'язок із його колишньою дружиною.

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