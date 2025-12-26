ТСН у соціальних мережах

Тарабарова здивувала причиною, чому Україна не перемогла на "Дитячому Євробаченні": "Були розлючені"

Артистка говорить, що в Софії Нерсесян був дійсно хіт, що вартий перемоги.

Софія Нерсесян та Світлана Тарабарова

Софія Нерсесян та Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Співачка та продюсерка нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2025" Світлана Тарабарова пояснила, чому Україна не виборола перше місце.

Країну цьогоріч представляла юна виконавиця Софія Нерсесян. Артистка боролась за перемогу з піснею "Мотанка". На жаль, Софія посіла друге місце. Хоч представницю України високо оцінили глядачі, але професійні судді поставили низькі бали.

Світлана Тарабарова на проєкті "Ранок у великому місті" не приховує, що українська делегація була засмучена та навіть розлючена. Артистка переконана, що пісня "Мотанка" – дійсно хіт, який вартий перемоги. Проте Тарабарова вважає, що "Євробачення", як доросле, так і дитяче, – це політична історія. Тож, саме з політичних причин, на думку виконавиці, Україна й не виборола перше місце.

Софія Нерсесян / © instagram.com/junioreurovisionofficial

Софія Нерсесян / © instagram.com/junioreurovisionofficial

"Перші 15 хвилин ми всі з командою були дуже розлючені, я навіть плакала, Софія плакала, всі ми плакали. 100 відсотків – це політика, як і "Дитяче Євробачення", так і доросле "Євробачення". Але хотілося вірити. У нас був і є суперхіт. Цю пісню співали всі делегації. Звичайно, ми хотіли перемогти. Нас дуже здивували низькі оцінки від журі. Особливо від сусідів отримати нуль балів – це дуже боляче", - ділиться артистка.

Нагадаємо, цьогоріч на "Дитячому Євробаченні" перемогла юна французька співачка Лу Делез із піснею Ce monde. Проте нещодавно Франція заявила, що відмовляється проводити конкурс наступного року, і пояснила чому.

