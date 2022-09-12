Тарабарова зі сльозами на очах розповіла про фінансову скруту: "Будемо продавати будинок"

Від початку повномасштабної війни українські зірки шоубізнесу втратили роботи. Нині в артистів заробітку немає, якщо вони дають концерти, то лише благодійні.

Не винятком стала й українські співачка Світлана Тарабарова. Знаменитість поділилася, що у неї зовсім немає заробітку. Ба більше, їй доводиться виплачувати кредит за будинок, який вона купила до початку повномасштабної війни.

Світлана Тарабарова / Фото: Instagram Світлани Тарабарової

"У нас не з банком підписаний кредит, а з забудовником. Нам пощастило, пів року на нас ніхто не тиснув, власник містечка розумів, що моя робота, мій бізнес повністю помер, так би мовити. Шоубізнес помер 24-го лютого, він лише на благодійних засадах для всіх абсолютно артистів. Якщо хтось каже, що там він заробляє якісь мільйони доларів - не вірте в це. Так, десь там щось проскакує, але не у багатьох. В нас роботи поки що за гроші не було", - розповіла артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Загалом, співачка нині не може оплатити кредит. Тож артистка разом з чоловіком прийняла непросте рішення. Зі сльозами на очах Світлана зізналась, що буде продавати будинок.

Світлана Тарабарова і Слава Дьомін

"Нам потрібно віддавати, а ми не знаємо, де взяти ці гроші. І прийняли рішення, що будемо продавати. Це просто речі, до них не можна прив'язуватися. Просто, що робити? Тому будемо шукати людину, яка в класні руки забере те, що ми викохали", - поділилася Тарабарова.

До слова, фінансові проблеми артистки настільки великі, що вона навіть немає змогу платити за дитячий садочок сина. Тож нині їй допомагає це робити хрещений батько Івана.

Зазначимо, будинок Світлани Тарабарової розташований у Дмитрівці, що на Київщині. Село було цілих 11 днів окуповане російськими військовими. Як розповіла виконавиця, їм з родиною пощастило, адже їхній дім не постраждав.

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