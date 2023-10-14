Тарабарова зі сльозами на очах розповіла про операції, якій їй треба зробити після третьої вагітності

Артистка поділилася, що третя вагітність далася їй важко.
Українська співачка Світлана Тарабарова, яка у квітні втретє стала мамою, зізналася, що остання вагітність далася їй найважче.
В інтерв'ю YouTube-проєкту "Слава+" Тарабарова розплакалася, коли говорила про те, що зараз у неї найважчий стан:
"Іноді я просто плачу вночі, тому що я не можу підняти своє тіло, а Поліна (молодша донька – прим.ред.) плаче, хоче їсти. Я зі сльозами встаю, беру її, кажу: "Донечко, ми все зможемо". Але я все одно вдячна, що є молоко, тому що багатьом жінкам не щастить з молоком", - поділилася Тарабарова.
Також артистка зізналася, що їй належить зробити декілька операцій, оскільки після третьої вагітності з'явилися проблеми з деякими органами:
"Народжувати підряд третю дитину – дуже складно для здоров'я. Я просто не звикла ділитися поганим. Це такі інтимні моменти, але жінки, які народжували третю дитину, знають, із чим зіштовхуються. Мені треба буде зробити декілька операцій. Нескладних, але треба. Проблеми з деякими органами, тому що складна вагітність була. Ти постійно хвилюєшся, у стресі, і це дає наслідки. Хребет посипався", - відверто розповіла Тарабарова.
За словами виконавиці, не так просто їй зараз повернути свою вагу, яка була до вагітності. Також Світлана зізналася, що її дратують люди, які кажуть, що після вагітності жінка оновлюється:
"Я за цю фразу хочу взяти цю людину й потрусити або заставити її тричі народити. Кожна вагітність – це дуже важка фізична робота. Твої органи в шоці. І ти в шоці", - поділилася мама трьох дітей.
Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова вперше розповіла подробиці про свій роман з шоуменом Володимиром Дантесом. Артистка зізналася, що вони навіть планували одружитися.
Читайте також: