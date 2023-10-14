Тарабарова зі сльозами на очах розповіла про операції, якій їй треба зробити після третьої вагітності

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка у квітні втретє стала мамою, зізналася, що остання вагітність далася їй найважче.

В інтерв'ю YouTube-проєкту "Слава+" Тарабарова розплакалася, коли говорила про те, що зараз у неї найважчий стан:

"Іноді я просто плачу вночі, тому що я не можу підняти своє тіло, а Поліна (молодша донька – прим.ред.) плаче, хоче їсти. Я зі сльозами встаю, беру її, кажу: "Донечко, ми все зможемо". Але я все одно вдячна, що є молоко, тому що багатьом жінкам не щастить з молоком", - поділилася Тарабарова.

Світлана Тарабарова

Також артистка зізналася, що їй належить зробити декілька операцій, оскільки після третьої вагітності з'явилися проблеми з деякими органами:

"Народжувати підряд третю дитину – дуже складно для здоров'я. Я просто не звикла ділитися поганим. Це такі інтимні моменти, але жінки, які народжували третю дитину, знають, із чим зіштовхуються. Мені треба буде зробити декілька операцій. Нескладних, але треба. Проблеми з деякими органами, тому що складна вагітність була. Ти постійно хвилюєшся, у стресі, і це дає наслідки. Хребет посипався", - відверто розповіла Тарабарова.

Світлана Тарабарова має трьох дітей / Фото: instagram.com/tarabarova

За словами виконавиці, не так просто їй зараз повернути свою вагу, яка була до вагітності. Також Світлана зізналася, що її дратують люди, які кажуть, що після вагітності жінка оновлюється:

"Я за цю фразу хочу взяти цю людину й потрусити або заставити її тричі народити. Кожна вагітність – це дуже важка фізична робота. Твої органи в шоці. І ти в шоці", - поділилася мама трьох дітей.

Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова вперше розповіла подробиці про свій роман з шоуменом Володимиром Дантесом. Артистка зізналася, що вони навіть планували одружитися.

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