Таран, Комаров та Камалія підтримали збірну України перед матчем з Англією

Зірки звернулися до футболістів та побажали перемоги.

Зовсім скоро у Римі відбудеться футбольний матч 1/4 фіналу Євро-2020, де зіграють збірні України та Англії.

Фанати вже в передчутті запеклої боротьби за місце у півфіналі. Не лишилися осторонь і відомі українські артисти. Перед грою знаменитості вирішили підтримати наших спортсменів та залишили у фотоблогах емоційні дописи та відеозвернення.

Камалія

"Україно, вперед! Підтримаємо нашу збірну"

Дмитро Комаров

"Сьогодні збірна України з футболу грає в чвертьфіналі Європи з футболу 2020. З Англією. Давайте разом о 22:00 передавати рідній збірній енергетику кожного з нас з вами. Нехай сьогодні хлопці в Римі відчують і точно знають, що всі українці разом з ними на полі: душею, серцем, емоційно. Попри відстань. Енергетика передається, для неї не існує перешкод і відстаней. Бажаємо успіху команді Андрія Шевченка! Ми віримо в вас! Ми любимо вас! Ми пишаємося вами!"

instagram.com/jamalajaaa

Джамала

"Ну, ми розуміємо, за кого сьогодні вболівати? А "J" на формі — це з Jamalою в серці"

instagram.com/jamalajaaa

Дзідзьо

"Хлопці, ми з вами! Ми віримо у вас, ви наші зірки, які сьогодні зійшлись в сузір’я перемоги! Слава Україні!"

Марічка Падалко

"Привертаю вдачу на матч. Впізнаєте "кєпочку"? Вона з того київського фіналу Ліги чемпіонів 2018, коли українці масово поселяли в себе вдома фанатів "Ліверпуля" та "Реала". Першими з виходом України до чвертьфіналу мене, до речі, привітали саме ті англійці, які жили в нашій квартирі під час того фіналу. Сподіваюся, що доля нас віддячить і за українську гостинність і за незарахований гол в ворота англійців в Донецьку під час Євро2012. Вірю в нашу збірну".

instagram.com/jamalajaaa

Юрій Горбунов

"Вперед!!! До перемоги!!! Ми віримо в вас, хлопці!!!"

Лідія Таран

"Зміст випуску - в одній фотці! Готуємось до битви! Слава Україні!"

instagram.com/jamalajaaa

Тарас Тополя

"Вболівати за Україну готовий!"

instagram.com/jamalajaaa

Злата Огнєвіч

"Хлопці, сьогодні вся країна з вами. Віримо в перемогу! Вболіваймо за Україну"

Нагадаємо, зірки бурхливо відреагували на перемогу українців над шведами на Євро-2020. За напруженою грою ретельно спостерігали не лише віддані фанати футболу, а й українські знаменитості.

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