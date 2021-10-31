Таран, Вітвіцька, Сумська та інші зірки розповіли про свої перші автівки та ті, які мають зараз

Таран, Вітвіцька, Сумська та інші зірки розповіли про свої перші автівки та ті, які мають зараз

В останню неділю жовтня в Україні святкують День автомобіліста.

Сьогодні, 31 жовтня, в Україні святкують День автомобіліста.

Машина і досі залишається однією з найбажаніших мрій для багатьох людей. Глядачі 1+1, наприклад, мріють про маленьку червону машинку, тому денне шоу "Твій день" у новому сезоні вирішило презентувати новеньку італійську автівку як великий благодійний подарунок. Але шанс отримати її мають ті, хто допоможе мамам з вадами серця та їхнім малюкам у відділенні "акушерська кардіологія" в Інституті Амосова. Треба лише зробити благодійний внесок від 200 гривень на сайті mriya.1plus1.ua до 15 грудня включно.

пресслужба каналу "1+1"

За перший мільйон 25 тисяч гривень закуплять два німецькі реанімаційні бокси для немовлят та дві спеціальні медичні тумби. Лікарям у порятунку породілля та їх діточок ще дуже потрібне й інше обладнання: СРАР-апарати аби новонароджені могли дихати на повні легені, шафа для стерилізації медичних інструментів, гінекологічне устаткування, хірургічний аспіратор для безпечних операцій та реанімації, ультрафіолетова лампа, сучасні ліжка та меблі для палат, а також навчальна лабораторія із симуляційним обладнанням та інше.

Ми розпитали телезірок про їхні перші мрії про машину, та чи здійснились вони.

Телезірки 1+1 Лідія Таран, Соломія Вітвіцька, Руслан Сенічкін, Стася Ровінська, Тімур Мірошниченко, а також акторка Ольга Сумська та співачка Ассія Ахат, які долучилися до благодійної справи "Твоя мрія", поділилися спогадами про свої перші автівки та про ті, на яких їздять зараз.

Лідія Таран

"У нас з моєю першою машиною Suzuki Swift червоного кольору була любов з першого погляду. Я побачила її у вітрині автосалону і одразу закохалася. Тоді якраз проходив якийсь чемпіонат з футболу і по телевізору крутили ролик з цією машиною, де вона скакала, відбивала м'яч, грала у футбол з іншими гравцями. То була суто емоційна покупка – я взагалі не цікавилася її технічними характеристиками, просто хотіла її мати. Це було 2004 року, одразу, як отримала права", – пригадала знаменитість.

Тривалий час зірка час не готова була розставатися з цим авто. Втім, у Лідії підростала донька, і ця машина вже була замала для неї, тому що візочки і всі дитячі речі туди не вміщалися. Тому телеведуча купила нову червону Suzuki, але вже більшу.

Лідія Таран / пресслужба каналу "1+1"

"І довго їздила на ній. А зараз я зрадила червоному кольору – тепер їзджу на білій машині. Але, можливо, тимчасово. Не виключаю, що наступна теж буде червона. А ця чудова італійська машина, яка є благодійним подарунком для когось з глядачів 1+1 у благодійній справі "Твоя мрія", дуже комфортна, стильна, ергономічна і маневрена. Саме таку я брала напрокат, коли ми з подружкою та донькою Василиною подорожували Італією. Ми на ній проїхали практично всю країну. А ще одного разу я таку машину обрала у Франції, щоб з Парижу доїхати до Кемпера, це в Бретані, на півночі Франції. І теж вона мені тоді сподобалась", – зазначила вона.

пресслужба каналу "1+1"

Тімур Мірошниченко

Тімур Мірошниченко / пресслужба каналу "1+1"

Першою машиною Мірошниченко була маленька Mitsubishi Colt сірого кольору. Він купив її сам, на власно зароблені гроші у 21 рік.

"Взяв у кредит. Це був 2008 рік, і невдовзі грянула світова фінансова криза, долар в Україні скакнув в три рази, тому моя маленька сіренька машина обійшлася мені як "велика чорна". Свого часу наїздив на ній 130 тисяч кілометрів – по всій Україні. Тоді майже усе літо проводив у Криму – знімання, фестивалі – все відбувалося там. На початку літа сідав у машину, їхав у Крим і наприкінці літа виїздив звідти. Різне бувало, дороги ж лише зараз почали в Україні будувати, тому багато разів і колеса пробивалися, і ламалася. Я не жалів машину – вона була моїм другом, моїм партнером. Машину і зараз використовую як офіс чи гримерку, навіть як спальню. У заторах я у машині встигаю і щось озвучити, і багато справ вирішити і навіть інтерв'ю записати", – розповів зірка.

пресслужба каналу "1+1"

Перша машина була у Тімура майже 4 роки. Після неї у нього вже всі були позашляховики. Знаменитість змінює машини не тому, що вони погані, а просто тому, що вже час оновити їх. Зараз він їздить на чорному позашляховику Honda. У дитинстві ведучий мріяв про жовту BMW, тому він не виключає, що може колись і здійснить свою дитячу мрію.

Ольга Сумська

Ольга Сумська / пресслужба каналу "1+1"

"Червона машина – то до грошей. Червоний колір взагалі знаковий. Коли, наприклад, я одягаю червону сукню, завжди відбувається щось приємне, урочисте, енергетичне. Я завжди мріяла про червону машину, але у нас в сім'ї були і сріблясті, і сині, і чорні. Моєю першою автівкою був Mercedes-Benz 190 жовтого кольору. Для мене головне у машині - це місткість. За моїх 178 сантиметрів зросту у маленькій просто не поміщуся. Люблю повнопривідні автівки із потужними моторами", – зізналася артистка.

Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька / пресслужба каналу "1+1"

"Я, напевно, теж мріяла про маленьку червону машину, як і глядачі 1+1. Але свого часу, коли пішла її купувати, виявилось, що її зняли з виробництва. І я обрала чорну Suzuki Swift з червоним маком. Такий незвичний дизайн авто - це був проєкт спільно з українськими дизайнерами. Пам'ятаю, я тоді закохалася в ці червоні маки з першого погляду. Дуже мені подобалося, що моя машина мала саме такий вигляд. Купила її 13 років тому. Думала, що ніколи з нею не зможу розлучитися. Навіть хотіла залишити цю машину як пам'ять, але колишній чоловік виправив цю ситуацію. Сказав, що не треба накопичувати заліза і ми її продали. Червоний колір для машини завжди привабливий. Кожного разу озираюся, коли бачу красиві машини. Зараз у мене KIA Sportage білого кольору", – розповіла телезірка.

Руслан Сенічкін

Перше авто у Сенічкіна з'явилася 2012 року. Це був темно-синій Citroen С4.

Руслан Сенічкін / пресслужба каналу "1+1"

"Об'їздив нею Карпати вздовж і впоперек. Доїжджав до Варшави, Відня, Австрійських Альп, і аж до Севастополя у Криму. Вона мені досі служить, бо дуже дбаю про неї і люблю. До речі, на цій автівці після Революції гідності, в якій я брав активну участь і як журналіст, і як звичайний громадянин, зробив з переду на бампері, там де значок Citroen, дві смужки – жовтого і синього кольорів – тепер мою машину ні з якою іншою не сплутаєш. Зараз мрію про джип, але поки що не планую купляти нове авто", – розповів він.

Стася Ровінська

Стася Ровінська зізналася, що у дитинстві мріяла про жовтий "Фольксваген Жук". Пізніше вона дуже хотіла собі червоний Fiat, втім, її першою машиною став Volkswagen Polo сірого кольору.

Стася Ровінська / пресслужба каналу "1+1"

"Ми з чоловіком подумали, що сірий – більш практичний колір. Вона досі є у нашій сім'ї, але вже як друга машина – дуже зручна та комфортна. Коли дізналася, що ми у благодійному проєкті "Твоя мрія" даруємо таку саму італійську машинку, яка колись була моєю мрією, на мене навіть нахлинули емоції. Ця машина наповнена добротою та гарною енергетикою тисяч людей, які зробили свої благодійні внески на допомогу мамам із проблемами серця та їхнім малюкам", – поділилася ведуча.

пресслужба каналу "1+1"

Ассія Ахат

"У дитинстві до музичної школи я їздила двома видами транспорту та завжди у вікно звертала увагу на червоні машини. І рахувала їх – скільки за день побачила саме червоних машин. І всім моїм подружкам подобалися червоні машини. Здавалося, що це сама досконалість. Класно, коли машина нова – ось у благодійному проєкті "Твоя мрія" люди мають шанс отримати саме нову. Коли є новий автомобіль, у тебе є гарантія довгий час їздити і не замислюватися над ремонтом. Машинка чудова - я обожнюю такі форми. Зізнаюся, вона більше підходить жінкам, але чоловік теж може сісти за кермо цієї красуні", – розповіла виконавиця.

Ассія Ахат / пресслужба каналу "1+1"

Коли Ассія виросла, у неї довго не було машини. А першою автівкою стала червона Mitsubishi, яку вона дуже любила. Потім її "доношував" старший син співачки Данило.

"Машини міняю не часто - користуюся десь по років 10. Немає у мене переваг і за марками авто. Останні роки люблю високі машини, позашляховики. Я не жалію їх, завжди зупиняюся там, де мені зручно – можу заїхати і в калюжу, і в кучугуру. Тому мені потрібна надійна машина. А в салоні у мене як мінімум творчий безлад. Я не здуваю з неї пилинки, а сприймаю як засіб пересування", – поділилася скрипалька.

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