Таран зізналася, чи складно їй самій виховувати доньку та чи знайшла нове кохання

Зірка поділилася, що зараз вона з Василиною у статусі подружок.
Зірка каналу 1+1 Лідія Таран, яка розповіла, звідки у неї шрам на обличчі, зізналася, чи складно їй самій виховувати доньку.
Це запитання їй написали прихильники в Instagram-stories. Так, телеведуча відповіла, що зараз вона з Василиною у найкрутішому статусі – подружок.
"Їй скоро 14! І думаю, тепер вона мене навіть частіше виховує, ніж я. Вася спілкується з татом також, і з усім своїм світом, так що мені взагалі не складно", – зазначила Лідія.
Також знаменитість поділилася, чи має коханого чоловіка: "У цю секунду – ні, але будемо шукати. Нікуди він від мене не втече".
Нагадаємо, раніше Лідія Таран насмішила кумедним фото з донькою. Лідія перевтілилась в пишногруду білявку, а донька - в бешкетливу дівчинку.