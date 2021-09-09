Таран зізналася, чи складно їй самій виховувати доньку та чи знайшла нове кохання

Таран зізналася, чи складно їй самій виховувати доньку та чи знайшла нове кохання

Зірка поділилася, що зараз вона з Василиною у статусі подружок.

Зірка каналу 1+1 Лідія Таран, яка розповіла, звідки у неї шрам на обличчі, зізналася, чи складно їй самій виховувати доньку.

Це запитання їй написали прихильники в Instagram-stories. Так, телеведуча відповіла, що зараз вона з Василиною у найкрутішому статусі – подружок.

"Їй скоро 14! І думаю, тепер вона мене навіть частіше виховує, ніж я. Вася спілкується з татом також, і з усім своїм світом, так що мені взагалі не складно", – зазначила Лідія.

Лідія Таран з донькою / instagram.com/lidiyataran

Також знаменитість поділилася, чи має коханого чоловіка: "У цю секунду – ні, але будемо шукати. Нікуди він від мене не втече".

Нагадаємо, раніше Лідія Таран насмішила кумедним фото з донькою. Лідія перевтілилась в пишногруду білявку, а донька - в бешкетливу дівчинку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання