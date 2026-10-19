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Тарантіно написав сценарій фінального фільму в кар'єрі: коли почнуться знімання
Режисер вже завершив роботу над сценарієм десятої стрічки, однак спершу зосередиться на театральній постановці в Лондоні, а згодом вирішить, коли повернутися до кіно.
Голлівудський режисер Квентін Тарантіно завершив сценарій своєї десятої стрічки, яка має стати фінальною у його кінокар’єрі, однак перед поверненням до кіно він вирішив зосередитися на театральній постановці.
Автор культових фільмів уже визначився з наступним творчим кроком. Він зізнався, що хоче спершу спробувати себе в новій ролі. Режисер планує поставити власну п’єсу в Лондоні. Головну роль у виставі виконає актор Саша Барон Коен. Театральний проєкт потребуватиме кількох місяців роботи. Лише після його завершення Тарантіно повернеться до роздумів про майбутнє в кіно.
«Я написав сценарій, який мені дійсно дуже подобається, але спершу я хочу поставити п’єсу і зрозуміти, ким я є тепер. Після цього я повернуся до родини, трохи поживу звичайним життям, а вже потім вирішу, чим займуся далі», — поділився режисер під час появи на британському шоу The Graham Norton Show, повідомляє Variety.
Йдеться про театральну роботу Тарантіно під назвою «The Popinjay Cavalier».Це пригодницька комедія в жанрі плаща і шпаги, яка перенесе глядачів у світ інтриг і небезпечних пригод. Прем’єру заплановано на березень 2027 року в лондонському Phoenix Theatre, а покази триватимуть до 13 червня. Отже, раніше завершення театрального сезону режисер навряд чи повернеться до активної підготовки свого останнього фільму.
Попри завершений сценарій, Тарантіно не поспішає остаточно прощатися з кіно. Він хоче дати собі час на родину та звичайне життя, перш ніж ухвалювати рішення про подальшу кар’єру. Чи стане десята стрічка справді останньою в його фільмографії, поки що залишається відкритим питанням.
Зазначимо, Квентін Тарантіно давно заявляє про намір обмежити свою режисерську фільмографію десятьма повнометражними фільмами. Його останнім випущеним повнометражним фільмом залишається «Одного разу в… Голлівуді» 2019 року з Леонардо Ді Капріо та Бредом Піттом. Тим часом режисер також повертається до акторської роботи: він з’явиться у фільмі «Tangled Up in Blue» уельського постановника Джеймі Адамса.
Нагадаємо, нещодавно о будинку Квентіна Тарантіно вдерся чоловік. Режисеру довелося негайно викликати поліцію.