Тарантіно написав сценарій фінального фільму в кар'єрі: коли почнуться знімання

Квентін Тарантіно / © Associated Press

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Голлівудський режисер Квентін Тарантіно завершив сценарій своєї десятої стрічки, яка має стати фінальною у його кінокар’єрі, однак перед поверненням до кіно він вирішив зосередитися на театральній постановці.

Автор культових фільмів уже визначився з наступним творчим кроком. Він зізнався, що хоче спершу спробувати себе в новій ролі. Режисер планує поставити власну п’єсу в Лондоні. Головну роль у виставі виконає актор Саша Барон Коен. Театральний проєкт потребуватиме кількох місяців роботи. Лише після його завершення Тарантіно повернеться до роздумів про майбутнє в кіно.

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«Я написав сценарій, який мені дійсно дуже подобається, але спершу я хочу поставити п’єсу і зрозуміти, ким я є тепер. Після цього я повернуся до родини, трохи поживу звичайним життям, а вже потім вирішу, чим займуся далі», — поділився режисер під час появи на британському шоу The Graham Norton Show, повідомляє Variety.

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Квентін Тарантіно / © Associated Press

Йдеться про театральну роботу Тарантіно під назвою «The Popinjay Cavalier».Це пригодницька комедія в жанрі плаща і шпаги, яка перенесе глядачів у світ інтриг і небезпечних пригод. Прем’єру заплановано на березень 2027 року в лондонському Phoenix Theatre, а покази триватимуть до 13 червня. Отже, раніше завершення театрального сезону режисер навряд чи повернеться до активної підготовки свого останнього фільму.

Попри завершений сценарій, Тарантіно не поспішає остаточно прощатися з кіно. Він хоче дати собі час на родину та звичайне життя, перш ніж ухвалювати рішення про подальшу кар’єру. Чи стане десята стрічка справді останньою в його фільмографії, поки що залишається відкритим питанням.

Квентін Тарантіно / © Associated Press

Зазначимо, Квентін Тарантіно давно заявляє про намір обмежити свою режисерську фільмографію десятьма повнометражними фільмами. Його останнім випущеним повнометражним фільмом залишається «Одного разу в… Голлівуді» 2019 року з Леонардо Ді Капріо та Бредом Піттом. Тим часом режисер також повертається до акторської роботи: він з’явиться у фільмі «Tangled Up in Blue» уельського постановника Джеймі Адамса.

Нагадаємо, нещодавно о будинку Квентіна Тарантіно вдерся чоловік. Режисеру довелося негайно викликати поліцію.

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