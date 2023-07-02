Український актор зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк неочікувано показався у військовій формі та зі зброєю в руках.

Як повідомив знаменитість у своєму Instagram, він знімається у воєнному серіалі "Зв'язок". У стрічці покажуть, як змінилося життя українців після початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема про те, як люди жили годинами без світла, чули постійні вибухи та спілкувалися з рідними на відстані.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Судячи з кадрів, де Тарас Цимбалюк постає у військовій формі, касці та зі зброєю в руках, він зіграє роль українського військового, який захищає країну від російських окупантів.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

У коментарях під фото підписники Тараса зазначили, що цю роль мав би зіграти справжній захисник, адже щоб передати емоції та почуття воєнних треба вступити до лав ЗСУ та служити на фронті.

До речі, сам Тарас Цимбалюк у січні цього року повідомив, що отримав повістку. Актор вже пройшов медогляд та перебуває в черзі у військкоматі. Щоправда, згодом артист прокоментував, що в тилу буде набагато корисніший військовим, аніж на фронті. Завдяки своїй медійності актор збирає кошти на потреби ЗСУ та грає благодійні вистави.

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