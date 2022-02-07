Тарас Цимбалюк обурився через коментарі про його тату: "Час розставить все на свої місця"

Тарас Цимбалюк обурився через коментарі про його тату: "Час розставить все на свої місця"

Актор розуміє, чому дехто негативно реагує на його тату.

Відомий український актор Тарас Цимбалюк має чимало татуювань.

Як зізнається артист, юзери часто коментують його тату. Зокрема, деякі пишуть таке: "навіщо ти їх набив", "а що люди скажуть". Тарас вирішив поділитися своїми думками щодо цього.

Так, його татуювання зазвичай коментують ті, хто народилися за часів СРСР. Тарас розуміє, що довелося пережити цим людям. Тому він не засуджує тих, хто негативно реагує на його тату.

Татуювання Тараса Цимбалюка / instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Совок" дуже попсував наш народ. На днях отримав чергове повідомлення про свої тату від досить дорослої жінки, котра явно формувалась в "союзі" і є яскравим представником певного шару населення. Типу, "нащо я ці тату набив?", "а що тобі люди скажуть?" і тд. Звичайно, я все розумію, що лише час розставить все на свої місця. Кожне нове покоління мусить бути сучаснішим", - поділився актор.

Також Цимбалюк пригадав, що у Барселоні він спостерігав за тим, як літня жінка робила татуювання. Тоді актор дивувався, чому в українців не такий світогляд.

"Англомовні туристи, років під 90. Чоловік сидить на стільчику, зі слуховим апаратом і у майці "Лейкерс". В цей час його жінці, котра взагалі на інвалідному візку, приблизно такого ж віку, тату-майстер добиває на плечі величезне кольорове тату. Звісно наш молодий максималізм дивується, а чому в нас не так ? Чому наші люди реагують інакше?" - пригадав актор.

До слова, Цимбалюк переконаний, що з часом світогляд українців зміниться.

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