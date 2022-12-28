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Тарас Цимбалюк офіційно підтвердив роман з українською бізнесвумен та показав спільні фото

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
3509
Час на прочитання
2 хв
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Тарас Цимбалюк офіційно підтвердив роман з українською бізнесвумен та показав спільні фото

Тарас Цимбалюк з новою дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Артист перестав приховувати стосунки зі Світланою Готочкіною.

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", актор Тарас Цимбалюк нарешті офіційно підтвердив свої стосунки з українською бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Після чисельних натяків на роман між ними, Цимбалюк вирішив, що більше нема сенсу приховувати роман зі Світланою та зізнався у всьому шанувальникам. На сторінці в Instagram актор вперше запостив спільні фотографії з бізнесвумен з їхньої нещодавньої фотосеії.

Тарас Цимбалюк з новою дівчиною / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з новою дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

На кадрах добре видно обличчя закоханих, вони обоє зображені у спортивних костюмах і тримаються за руки. Світлини Тарас ніяк не прокоментував, втім підписники сторінки Цимбалюка все зрозуміли.

Тарас Цимбалюк з новою дівчиною / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з новою дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Маєте дуже гармонійний вигляд", "яка гарна ваша жінка", "бажаю вам щастя", "Світлана подобається набагато більше, ніж ваша попередня дружина".

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення Тарас Цимбалюк розлучився зі своєю другою дружиною, стилісткою Тіною Антоненко. Ще у серпні артист ділився, що дуже болісно переживає розрив з Тіною і не шукає нових стосунків.

Тарас Цимбалюк з ексдружиною Тіною / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з ексдружиною Тіною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

А вже на початку листопада Цимбалюк заінтригував романтичним фото з новою дівчиною, обличчя якої тривалий час не показував. Пізніше пильні юзери з'ясували, що новою дамою серця Тараса стала бізнесвумен Світлана Готочкіна.

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Дата публікації
Перегляди
3509
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