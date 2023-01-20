Тарас Цимбалюк офіційно розлучився з другою дружиною та розповів про нові стосунки

Український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк зізнався, що він офіційно розлучився зі своєю другою дружиною, стилісткою Тіною Антоненко.

За словами знаменитості, усі необхідні папери були оформлені місяць тому. "Офіційно я розлучився буквально там місяць тому", - сказав під час розмови з ведучим Славою Дьоміним Цимбалюк.

Також актор поділився, що від розриву з Тіною минуло чотири місяці, як він зустрів нове кохання. Тарас зізнався, що він не шукав нових стосунків та на якихось заходах "синтетично закривав жалюзі", аби з ним ніхто з жінок не знайомився.

Та за чотири місяці після розставання з Антоненко Цимбалюк зустрів бізнесвумен Світлану Готочкіну, з якої наразі будує стосунки. За словами артиста, їх познайомила спільна подруга, а спілкування вони продовжили у Інтернеті.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/got.sveta

Актор поділився, що поки воліє не говорити про своє особисте життя:

"Мої стосунки зі Світланою перевершили мої очікування взагалі від моїх наступних стосунків. Я хочу все це діло якось вберегти. Хочу ще проаналізувати це все. Це в категорії дуже особистого, чим я поки не готовий ділитися", - пояснив Цимбалюк.

Нова дівчина Тараса Цимбалюка Світлана / Фото: instagram.com/got.sveta

Тарас Цимбалюк з новою дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Окрім того артист зазначив, що йому подобаються білявки, але також знаменитість цінить у людині інтелект, що може бути важливішим за зовнішній вигляд.

Прокоментував Цимбалюк й те, чи пішов би у шоу "Холостяк", якби зараз не мав стосунків. Як з'ясувалося, актора у 2019 році вже кликали стати головним героєм реаліті. "Я розумію, що я просто не витримав би цього всього. Якби у мене не було зараз стосунків, я б обирав всіх цих дівчат, я б точно погодився", - ось так відповів артист.

Тарас Цимбалюк з ексдружиною Тіною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Тарас Цимбалюк розійшовся зі своєю другою дружиною, стилісткою Тіною Антоненко. В серпні минулого року артист ділився, що дуже болісно переживає розрив з Тіною і не шукає нових стосунків.

Вже на початку листопада Цимбалюк заінтригував романтичним фото з новою дівчиною, обличчя якої тривалий час не показував. Згодом актор підтвердив свій роман з бізнсвумен Світланою Готочкіною.

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