Тарас Цимбалюк після натяків на розрив із коханою заговорив про зміни в особистому житті

Український актор Тарас Цимбалюк, якого підозрюють у розриві з коханою Світланою Готочкіною, продовжує натякати на зміни в особистому житті.

Артист поділився, що кінець року в нього видався нелегким. Як би актор не намагався бути оптимістом, однак часом доля вносить свої корективи. Тарас Цимбалюк із натяком на те, що дійсно розійшовся з коханою, зазначив, що "тривалий час все до цього йшло" і "без крапок над "і" це б тягнулося ще довго".

"Я не хочу тут лишати якісь соплі, але мушу написати пару думок: був піз**цовий фінал року…Але я, як людина, котра намагається завжди культивувати у собі оптимізм, скажу, що це життя…З одного боку, тривалий час все до цього йшло, з іншого - без крапок над "і" могло тягнутись, ще хто знає скільки. А ще з третього боку - є емоційний фактор, котрий здатний за годину міняти долю. Точніше, долі…", - написав артист.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк зазначив, що "людська психіка може до будь-чого адаптуватися". Однак минулоріч акторові морально було складно. Як зізнався артист, він вперше в житті почав приймати антидепресанти.

"Мене завжди захоплювала адаптивність людської психіки і її підсвідоме прагнення до пошуку душевного спокою…Ну, як адаптивність психіки, дякую антидепресанту: вперше довелось вживати кілька днів, щоб не йоб**тись остаточно…", - зізнався актор.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Наостанок Тарас Цимбалюк наголосив, що завжди необхідно фокусуватися на своїх почуттях, озвучувати близьким переживання і говорити все, що є на думці, навіть якщо правда буде болісна. Також актор додав, що найголовніше - бути чесним перед самим собою.

"Ще скажу наступне, це варто усвідомити: фокусуйтесь на своїх почуттях, озвучуйте свої переживання, доки не пізно, кажіть близьким все, що є на душі, як би це тяжко не сприймалось - іншого шляху немає. Можна намагатись створити ілюзію для усього світу. Для себе - ні. Казати чи ні близьким - то пів біди. Себе не обманюйте", - наголосив актор.

Допис Тараса Цимбалюка / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, наприкінці грудня в Мережі поширилися чутки, що Тарас Цимбалюк розійшовся зі своєю обраницею Світланою Готочкіною. Пара припинила публікувати спільний контент, стежити одне за одним у фотоблогах та вітати зі святами. Ані актор, ані бізнесвумен чутки не коментують. Однак своєю поведінкою натякають, що дійсно не разом. До слова, нещодавно Тарас Цимбалюк публічно назвав себе холостяком.

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