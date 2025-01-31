Тарас Цимбалюк погостював у батьків і зворушив, як вони час провели у рідному місті

Український актор Тарас Цимбалюк показав рідкісну зустріч зі своїми батьками.

У своєму фотоблогу зірка повідомив, що приїхав до рідного міста Корсунь-Шевченківського. Там на Цимбалюка чекали його батьки, які зустріли його щедро накритим столом. Своєю чергою, актор підготував для мами сюрприз і вручив їй пишний букет.

Тарас Цимбалюк з батьками у рідному місті / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з батьками у рідному місті / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Сімейство разом ходило на прогулянки й насолоджувалося знаковими для них місцями. А ось Тарас зізнався, що одне з місць у Корсуні відвідує вже протягом десяти років. І це спортивний майданчик з тренажерами просто неба. За словами знаменитості, це допомагає йому позбутися стресу.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Крім того, 31 січня у батька Тараса Цимбалюка день народження. Актор з нагоди свята опублікував спільне фото з Василем Васильовичем і ніжно привітав його: "З днем народження, Татко! На свій 71-й рік буття ти маєш чудовий вигляд! Дякую тобі за все. До речі, за любов до кльової музики – окрема подяка".

Тарас Цимбалюк з батьком у рідному місті / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська розповіла про стосунки з рідною сестрою Наталією. Відомо, що вони тривалий час ворогували та не спілкувалися. Утім, артистка зробила заяву та повідомила про зміни.

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