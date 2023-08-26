Тарас Цимбалюк похизувався новим кумедним татуюванням: "Тепер це одне з улюблених"

Український актор Тарас Цимбалюк показав нове татуювання на своєму тілі.

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" поділився світлинами з тату-салону на своїй сторінці в Instagram. Актор показав процес, як майстриня зробила йому маленький малюнок у вигляді кумедного чоловічка.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

У підписі до фото Тарас пожартував, що цей ескіз був дуже "складним" і тепер це одне з його улюблених татуювань.

"Нове тату! Величезна подяка, що реалізували такий складний ескіз! Тепер це один з улюблених "партаків" на моєму тілі", - жартома висловився Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

У відповідь на запитання шанувальників у коментарях актор відповів, що малюнок не несе якогось особливого сенсу чи значення, а просто сподобався йому.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Загалом на тілі Цимбалюка вже чимало різних малюнків різної складності та різного значення. Щоправда, побачити їх у кадрі глядачі не можу, адже під час знімань актор ретельно приховує усі зображення за допомогою гриму.

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