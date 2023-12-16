Тарас Цимбалюк похизувався, як обраниця з розмахом привітала його з 34-річчям

Український актор Тарас Цимбалюк святкує день народження. Артистові виповнюється 34 роки.

Однією з перших зі святом знаменитість привітала його обраниця – бізнесвумен Світлана Готочкіна. Кохана Цимбалюка відповідально поставилася до дня народження та підготувала йому сюрприз. До слова, Світлана замовила чимало повітряних червоних кульок у формі сердець.

Також дівчина актора вручила йому подарунок, який був у чималій чорній коробці, де був напис: "З днем народження, коханий!".

Тарас Цимбалюк не став показувати, що ж саме подарувала Світлана Готочкіна. Він лише лаконічно зазначив: "Кохаю!".

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Сам актор теж підбив власні підсумки у своєму Instagram. Артист написав, яким саме бажає бути у 34 роки, а також подякував українським захисникам, що він має змогу святкувати день народження.

"Щороку в цей день я звик дякувати рідним, близьким, що роблять моє життя - життям змістовнішим, глибшим…Сьогодні, звісно, першою на розум спала подяка хлопцям на передовій: вкотре - низький уклін! Зараз, певне, як ніколи є сенс запастись оптимізмом і, зціпивши зуби, робити своє, допомагаючи нашим героям наближати перемогу! Так, звикайте частіше дякувати ЗСУ! Навіть, якщо після перемоги доля для вас відведе довгий шлях, знайте - це завдяки нашим захисникам, котрі свого часу собою захищали нас усіх!" – наголосив актор.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно футболіст Олександр Зінченко святкував день народження. Дружина спортсмена зворушливо привітала чоловіка з важливим святом, а також показала фото їхніх донечок.

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